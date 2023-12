Latina, la polizia compra giocattoli per i bimbi di pediatria del Goretti 

Iniziativa di beneficenza all’ospedale S. Maria Goretti di Latina dove, a pochi giorni da Natale, i poliziotti hanno fatto visita ai bambini del reparto di Pediatria e Neonatologia per recare giochi e alcuni accessori che utilizzeranno nella sala comune dell’ospedale.

Una presenza inaspettata per tanti bambini, con i volti rassicuranti della. E’ la sorpresa che gli Allievi del 17° corso di formazione per vice-ispettori e del 6° corso per vice-ispettori tecnici hanno fatto ai piccoli pazienti dell’ di Latina . I poliziotti, in servizio presso l’Istituto per ispettori di Nettuno, si sono resi promotori di un’iniziativa solidale finalizzata all’acquisto di giochi e giocattoli per i bambini ricoverati in ospedale.