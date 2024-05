Latina, litiga con la figlia e tenta il suicidio

Ha tentato di lanciarsi nel vuoto dopo una discussione per futili motivi.

Una serata che poteva finire nel tragico quella che ieri, mercoledì 22 maggio, ha visto protagonista una donna a Sezze. Nel capoluogo pontino una 63enne, di origini romene, ha tentato infatti di togliersi la vita dopo un’accesa discussione con la figlia, di 42 anni.

Discute con la figlia e tenta di buttarsi giù da un burrone

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Sezze, intervenuti per soccorrere la donna insieme ai vigili del fuoco di Latina, una cittadina romena avrebbe provato ieri sera a togliersi la vita dopo aver discusso, per futili motivi, con la figlia. La 63enne si sarebbe così allontanata dalla casa della 42enne con il chiaro intento di suicidarsi.

Carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile hanno così rintracciato la donna in località anfiteatro, dove la signora era intenzionata a lanciarsi giù da un burrone di circa 30 metri. Trovata dai soccorsi in stato confusionale, è stata trasportata a mezzo ambulanza presso l’ospedale Goretti di Latina per degli accertamenti.