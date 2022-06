Mistero nel mare di Latina: trovato un fegato umano che galleggia

Latina. Una scoperta misteriosa e macabra al tempo stesso, nel mare di Foce Verde, a Latina. Di certo non si tratta di un fenomeno che potremmo definire ”consueto”.

Il mistero del fegato umano in acqua

Un bagnante stava nuotando a pochi metri dalla riva, quando ha notatao qualcosa di strano ed insolito galleggiare in acqua. La curiosità lo ha spinto ad avvicinarsi, ma con circospezione. Quando si è fatto vicino allo strano oggetto non identificato, di colpo ha realizzato: un fegato. Immediato è stato l’allarme e sul posto sono arrivati gli uomini della capitaneria di porto locale per poter verificare quanto segnalato dal cittadino. Il fatto è riportato dal quotidiano La Repubblica.

Le indagini della Procura

Una scoperta da far rizzare i capelli, soprattutto in considerazione delle prime valutazioni. Infatti, la Procura di Latina ha aperto un fascicolo sul caso, mentre l’organo è stato affidato a un medico legale, che dovrà stabilire origine del fegato e data presunta della morte. Ciò che desta scandalo è che, a giudicare dalle prime impressioni, gli investigatori temono possa appartenere a un essere umano. Per ora, il mistero rimane e si infittisce.

Il cadavere scoperto a Foce Verde nel gennaio 2021

La località, del resto, non è nuova a scoperte simili. Un episodio ancora più scioccante era avvenuto, sempre qui a Foce Verde, nel gennaio del 2021. In spiaggia, quel pomeriggio, furono ritrovati i resti di un cadavere umano in avanzato stato di decomposizione. In quell’occasione era stato un residente a segnalare il corpo: stava passeggiando tranquillamente sulla spiaggia, quando notò delle ossa umane in parte coperte dalla sabbia.