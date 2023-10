Latina, moglie e suocera di Soumahoro arrestate per frode e bancarotta fraudolenta

Arrivano i primi arresti per il caso Soumahoro, che avrebbe visto un maxi scandalo all’interno delle cooperative dei migranti collegate alla moglie e la suocera. Come hanno evidenziato le indagini condotte dalla Procura in questi ultimi mesi, i fondi destinati alle persone migranti e provenienti dall’Africa sono stati depositati in conti esteri, che hanno permesso alla famiglia di Marie Therese Mukamitsindo (la mamma di Liliane Murekatete, ovvero la moglie del parlamentare di origine ivoriana) di comprarsi beni di lusso e vestiti firmati.

I primi arresti nel caso Soumahoro: fermata la moglie e la sia famiglia

Le due donne, insieme al CDA della cooperativa Karibu, dovranno rispondere di frode e bancarotta fraudolenta. La Karibu, che gestiva l’assistenza ai migranti nel territorio della provincia di Latina, è accusata di aver falsificato numerose ricevute, con servizi che – secondo i magistrati – non sono mai stati erogati. A testimoniare ciò, soprattutto le condizioni di vita disumane in cui venivano tenuti i migranti all’interno dei centri gestiti dalla stessa coop.

Soumahoro: “Sono estraneo a questi fatti”

Se tra televisioni e giornali, l’attacco ad Aboubakar Soumahoro non è mai tramontato, dall’altra lo stesso parlamentare tende a sottolineare “tutta la sua estraneità ai fatti legati alla coop Karibu” e le vicende che toccano la moglie e la sua famiglia. Resta però come, ormai da mesi, sulla vicenda escano fuori sempre nuovi spunti, con le ultime novità che hanno portato anche all’arresto della moglie del noto politico di sinistra: Liliane Murekatete.

Le irregolarità sull’accoglienza ai migranti a Latina

L’inchiesta, portata avanti dalla Procura di Latina, si è concentrata sull’accoglienza migranti gestita – nello stesso territorio pontino – dalla cooperativa Karibu. Realtà dove sia la Murekatete che sua mamma Marie Therese Mukamitsindo gestivano, con l’aiuto di altri familiari e anche del fratellastro della stessa Liliane, con quest’ultima figura inchiodata come responsabile delle false fatture legate alla coop.