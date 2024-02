Latina, nuova operazione “Alto Impatto” nel quartiere Nicolosi

A distanza di poche settimane, operazione interforze ad “Alto Impatto” all’interno del quartiere Nicolosi di Latina.

A distanza di poche settimane, i Carabinieri sono tornati a effettuare un nuovo blitz all’interno dei quartieri più problematici del Comune di Latina. L’operazione ha portato sul campo gli uomini del Comando Provinciale, del gruppo Forestale, oltre poi a un coordinamento con le forze della Questura pontina e i militari della Guardia di Finanza.

Nuove operazione “Alto Impatto” nei quartieri di Latina

Il blitz è andato in scena nella serata di venerdì 16 febbraio 2024, con i militari che si sono presentati all’interno del quartiere Nicolosi di Latina. Seguendo la pista del precedente controllo avvenuto per questioni legate al mercato della droga pontina, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno monitorato attentamente le strade di questo quadrante e diverse attività commerciali della zona.

Le motivazioni dietro l’operazione nel quartiere Nicolosi

Come ormai sta avvenendo da mesi, sono stati gli stessi residenti del quartiere Nicolosi a chiedere una maggiore presenza delle forze dell’ordine all’interno di questa zona. In tal senso, i militari hanno puntato l’obiettivo di garantire un maggior senso di sicurezza ai residenti della zona, tutto questo avvalendosi di approfonditi controlli all’interno dell’area e verso gli automobilisti che vi giungevano.

I controlli presso le attività commerciali del quartiere

Le forze dell’ordine chiamate al monitoraggio del quartiere Nicolosi, hanno deciso d’iniziare le proprie ispezioni partendo da alcune attività commerciali del posto. In confronto alle settimane scorse, l’esito dei controlli è stato positivo per i commercianti ispezionati, in quanto i militari non hanno osservato gravi irregolarità all’interno di queste realtà.

I controllo sugli automobilisti che circolavano a Nicolosi

Facendo fede ai casi di cronaca legati alle piazze di spaccio di Latina, di cui abbiamo parlato anche sul nostro giornale, i militari hanno effettuato un approfondito controllo anche verso quegli automobilisti che circolavano in tarda serata per le strade di Nicolosi. Anche qui non sono emerse gravi criticità, con 32 persone controllate e 9 automobili fermate.