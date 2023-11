Latina, operazione ad Alto Impatto delle forze dell’ordine nel Quartiere Nicolosi

Nel quadro delle attività di controllo del territorio nel capoluogo pontino, è in corso un significativo servizio ad Alto Impatto nel quartiere Nicolosi di Latina. L’operazione è coordinata dalla Prefettura di Latina e coinvolge le forze congiunte dei Carabinieri, della Questura e della Guardia di Finanza di Latina.

Latina, controllo dei Carabinieri nel Quartiere Nicolosi

L’obiettivo principale di questa intensa attività è il controllo accurato delle persone sottoposte agli arresti domiciliari, il monitoraggio degli esercizi pubblici e la vigilanza sulla circolazione stradale. Le forze dell’ordine stanno concentrando i loro sforzi per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti nella zona.

Le unità impegnate nel controllo sul territorio di Latina

La complessa operazione vede la collaborazione di diverse unità specializzate:

I reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Latina sono al centro delle operazioni, coordinando gli sforzi delle varie forze dell’ordine coinvolte.

Il personale del Gruppo Carabinieri Forestali di Latina apporta il proprio supporto, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione di reati legati alla fauna e flora locali.

Il N.A.S. (Nucleo Antisofisticazione) è impegnato nel contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, svolgendo controlli mirati sugli esercizi commerciali.

Il N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Latina è coinvolto per garantire il rispetto delle norme lavorative durante l’operazione.

Il bilancio dei controlli

Nella circostanza i poliziotti hanno effettuato numerosi posti di controllo a pettine che hanno consentito di identificare 189 persone e controllare 145 veicoli. Sono state inoltre effettuate perquisizioni domiciliari, alla ricerca di armi e/o droga e 4 controlli amministrativi agli esercizi commerciali insieme al personale ASL e, per uno di questi, è stata contestata la presenza di un lavoratore non regolarizzato, nonché elevate 15 contestazioni per violazioni al Nuovo Codice della Strada.

Un individuo è stato segnalato all’Autorità Amministrativa perché in possesso di sostanza stupefacente di modica quantità detenuta per uso personale. È stato altresì dato maggiore impulso al contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare, verificando la regolarità dei cittadini stranieri a permanere sul Territorio Nazionale; a tal riguardo sono stati identificati 34 cittadini stranieri, di cui 6 accompagnati in ufficio per i successivi accertamenti, all’esito dei quali uno è stato espulso.

L’azione interforze nel capoluogo pontino

Questa sinergia tra diverse forze dell’ordine e unità specializzate testimonia l’impegno delle autorità nel preservare la sicurezza della comunità locale e nel contrastare eventuali attività illecite. I residenti del quartiere Nicolosi possono sentirsi maggiormente protetti grazie a questa operazione ad Alto Impatto, volta a rafforzare la legalità e la tranquillità nella zona. “Siamo soddisfatti di questa operazione, che ha consentito di intensificare i controlli sul territorio e di dare un segnale forte di presenza e di contrasto all’illegalità”, ha dichiarato il prefetto di Latina, Maurizio Falco. “Continueremo a lavorare in sinergia con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti i cittadini”.