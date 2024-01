Latina: sequestrata l’area commerciale nel quartiere Q3 (FOTO)

Sigilli a uno spazio di 5.000 metri quadrati nel centro di Latina. Il nucleo investigativo di Polizia ambientale dei carabinieri, dopo mesi di indagini, ha rilevato come l’insediamento commerciale presentasse delle irregolarità, da aree di verde pubblico illegittimamente classificate ad altre non edificabili.

Sequestro per un’area commerciale di Latina, che avrebbe ospitato tre grandi marchi in un unico spazio. Le attività, invece, non vedranno la luce nel breve periodo a causa dei sigilli apportati in mattinata dal Gruppo carabinieri forestale di Latina. Diverse le irregolarità riscontrate durante i controlli che hanno costretto i militari a sequestrare l’area nel quartiere Q3.

Sigilli all’area commerciale Q3 di Latina: centro commerciale non regolare

Nella mattinata di sabato 13 gennaio i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo carabinieri forestale di Latina hanno eseguito il sequestro preventivo di un centro commerciale delle dimensioni di oltre 5.000 metri quadrati nel centro urbano di Latina, tra via del Lido e via F. Ferrazza, nel quartiere Q3.

Il sequestro ha interessato anche l’area circostante, di notevoli dimensioni (circa 12.000 metri quadrati) adibita per viabilità e parcheggi, tutti funzionali e connessi al centro commerciale. Le indagini condotte dal N.I.P.A.A.F. hanno svelato in primis che l’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Latina aveva rilasciato, per la realizzazione dell’insediamento commerciale, tre titoli edificatori per tre distinte attività di note marche commerciali. Secondo la prassi, in questo caso però si trattava di un progetto unico, le cui dimensioni afferivano a una “grande struttura di vendita” ai sensi della Legge Regionale n°33/99. La competenza perciò, sotto l’aspetto autorizzativo, non era in capo al Comune di Latina, bensì alla Regione Lazio.

In questo modo è stato favorito lo “spacchettamento” del centro commerciale in tre medie strutture di vendita autonome, al fine di sottrarre il controllo e la competenza alla Regione Lazio a cui era stata demandata l’autorizzazione per l’apertura delle grandi strutture di vendita.

Aree di verde pubblico e non edificabili nell’area commerciale Q3

Gli accertamenti compiuti hanno appurato inoltre che, per la realizzazione del centro commerciale, sono state incluse, illegittimamente, sia aree classificate a verde pubblico che però non rientravano nel perimetro della “variante Q3”, sia aree in cui risultava presente un vincolo di inedificabilità assoluta, derivante dalla vicina Strada Statale 148 “Pontina”. Inoltre, in relazione ai passi carrabili al centro commerciale, è stata riscontrata l’assenza dei preventivi nullaosta rilasciati dall’Anas Spa, quale ente gestore della strada pubblica, la complanare via F.Ferrazza.

Ulteriori criticità nella realizzazione del centro commerciale, sono risultate nell’eliminazione completa di una notevole superficie boscata, presente nell’area prima dei lavori: l’area verde avrebbe necessitato una preventiva autorizzazione sotto il profilo paesaggistico. La Procura della Repubblica ha indagato per questi capi d’imputazione 5 persone tra tecnici comunali, amministratori delle società proprietarie dell’area in questione e tecnici professionisti per i reati di lottizzazione abusiva e lavori privi di autorizzazione paesaggistica.