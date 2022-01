Latina, terribile incidente tra bus e auto: muore un 20enne

Terribile incidente questa sera a Latina, in via Congiunte Destre, dove un bus e un’auto si sono scontrati, provocando la morte di un ragazzo di appena 20 anni. E’ successo intorno alle 19:30, a poca distanza dal palazzo della motorizzazione. Si è trattato di un incidente violentissimo, che non ha lasciato scampo al giovane, morto sul colpo.

Tragedia a Latina, scontro tra bus e auto: 20enne morto sul colpo

Da quanto emerge dalla prima ricostruzione, il conducente dell’autobus stava facendo manovra per entrare nel distributore di carburante che si trova nel punto in cui è avvenuto l’incidente, senza rendersi conto che in quel momento stava sopraggiungendo una vettura. Nonostante il ragazzo alla guida si sia accorto di quanto stava accadendo e abbia tentato disperatamente di frenare, l’impatto è stato violentissimo: sull’asfalto sono stati trovati i segni di una frenata lunga diverse decine di metri.

L’auto del ragazzo si è schiantata contro il bus frontalmente, distruggendosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere dell’auto: per lui purtroppo non c’era più niente da fare. Presenti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 20enne.

Sul posto anche i carabinieri di Latina, che hanno avvisato come da prassi il magistrato di turno, il quale ha disposto gli esami alcolemici per che l’autista del mezzo, che al momento dell’impatto era fuori servizio. L’uomo è quindi stato scortato in ospedale, mentre i mezzi sono stati messi sotto sequestro.