Latina, trova un ordigno bellico inesploso mentre lavora la terra

Latina. Una scoperta sconcertante, fatta all’improvviso, mentre stava arando il terreno come di consueto durante l’anno e le sue attività. Questa volta, però, la terra non si è limitata a dissodarsi, ma ha rievocato direttamente dal passato un ordigno bellico di grosse dimensioni.

Scoperta choc durante il lavoro a Latina

E’ successo proprio nella mattinata di ieri, lunedì 14 marzo, quando una pattuglia della Polizia è stata allertata dal misterioso ritrovamento fatto da un contadino intento nelle sue mansioni. Tra le zolle di terra, ecco spuntare un vecchio proiettile direttamente dalla guerra mondiale presumibilmente: arrugginito, lungo circa 25 cm, con circonferenza di circa 5 cm. E’ altamente probabile che si tratti di un proiettile di artiglieria di quel periodo. Ovviamente, in un pessimo stato di conservazione.

Messa in sicurezza dell’area

Gli agenti sul posto hanno subito provveduto a mettere in sicurezza l’area e la zona circostanti per assicurare l’incolumità pubblica, mentre la Questura ha immediatamente attivato l’iter per l’intervento di militari specializzati dell’Esercito per la successiva rimozione dell’ordigno.

Una miniera di storia

La nuova scoperta di un ulteriore ordigno bellico segue quella recente del 10 marzo scorso, quando sempre un contadino aveva rinvenuto nel suo terreno, ubicato in località Borgo Bainsizza, un proiettile d’artiglieria di grosse dimensioni.