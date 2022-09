Lavori sulla via del Mare: chiuso il sottovia di Acilia

Un martedì nero per i pendolari perché dalle 10 di questa mattina un tratto della via del Mare è chiuso. E il traffico, inevitabilmente, è andato in tilt. La via del Mare ha inizio a sud di Roma, è una strada ad alta percorrenza che prosegue verso sud-ovest e tocca Vitinia, Acilia, Ostia Antica e Ostia. E ora sta ‘cambiando’ aspetto.

Quanto dureranno i lavori sulla via del Mare

Dalle 10 di questa mattina sulla via del Mare è chiuso il tratto Gente-Salinatoria-sottovia di Acilia. Gli operai sono al lavoro sulla rete idrica e, quindi, è prevista la chiusura della strada tra via della Gente Salinatoria e l’ingresso del sottovia di Acilia, in entrambe le direzioni. Non è chiaro quando finiranno i lavori, ma l’unica certezza è il traffico è in tilt. E sicuramente lo sarà ancora di più nel tardo pomeriggio, nelle ore di punta e maggiore affluenza.

Lavori anche sulla Roma-Lido

Non solo via del Mare. Sono ripresi i lavori serali di rinnovo dell’infrastruttura sulla ferrovia Roma-Lido. Il cantiere è attivo dal lunedì al venerdì e interessa l’intera linea. Dal lunedì al venerdì, dunque, gli ultimi treni partiranno alle 21 sia da Porta San Paolo che da Colombo, poi ci saranno le navette sostitutive. Il sabato e la domenica il servizio ferroviario sarà normale, si spera senza ‘intoppi’.