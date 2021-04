Lazio in zona gialla o arancione da lunedì 19 aprile? Ecco cosa cambia dalla prossima settimana

Si avvicina il monitoraggio degli esperti della cabina di regia e la domanda è sempre la stessa: l’Italia cambierà nuovamente “colore”? Con l’ultimo decreto, la zona gialla è stata bandita, seppur provvisoriamente perché nel testo si prevede un meccanismo per allentare la stretta, lì dove si ritiene necessario. Ma cosa cambierà da lunedì 19 aprile? Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà altre ordinanze?

Lazio in zona gialla o arancione da lunedì 19 aprile? Ecco il punto della situazione

Il Lazio è in zona arancione da ormai diverse settimane, dopo i 15 giorni (e i 3 di lockdown per Pasqua) trascorsi in zona rossa. Domani, se il modus operandi è sempre lo stesso, si riuniranno gli esperti della cabina di regia per valutare l’indice Rt nazionale (e non solo), ma molto probabilmente per la Regione Lazio non cambierà nulla da lunedì 19 aprile. Nonostante i dati siano incoraggianti, molto probabilmente per le riaperture bisognerà aspettare la fine di aprile o addirittura gli inizi di maggio. Proprio maggio, infatti, sembra essere il mese della ripresa, fatto su cui concordano la maggior parte dei Ministri. Inutile dire che tutte le Regioni ambiscono a un allentamento delle misure e che Lazio, Molise, Umbria, Abruzzo e provincia autonoma di Bolzano sembrerebbero avere buone possibilità per ritornare in fascia gialla, ma molto probabilmente questo non accadrà prima di maggio.

E se è vero che stando al bollettino di oggi nel Lazio i casi sono aumentati (+1330 nelle ultime 24 ore), è anche vero che i decessi, le terapie intensive e i ricoveri sono fortunatamente in calo. “Il valore RT è a 0.79. In calo il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, rimane stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Cala l’incidenza” – ha dichiarato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Valori che delineano un quadro incoraggiante e che fanno sperare in un passaggio in fascia gialla appena sarà possibile.

Stando ai dati dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali aggiornati al 14 aprile, nel Lazio la percentuale dei posti letto di terapia intensiva occupata da pazienti Covid è del 42% (soglia di rischio è del 30%). Per i posti letto di area medica afferenti alle specialità di malattie infettive, medicina generale e pneumologia la percentuale è del 46, contro la soglia di rischio del 40%.

Nel Lazio, in ogni caso, la campagna di vaccinazione prosegue e questo è un altro elemento fondamentale da considerare, che potrebbe andare di pari passo con le eventuali riaperture nel Paese. Non ci resta che aspettare il monitoraggio di domani e capire se il ministro Speranza dovrà firmare altre ordinanze e se l’Italia continuerà a restare perlopiù tinta di arancione, proprio come lo è, ormai, da una settimana.