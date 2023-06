Lazio sbanca nel gioco d’azzardo, vinti oltre 68 mila euro al Lotto e 17.500 euro al 10eLotto

Il territorio del Lazio protagonista questa settimana nel gioco d’azzardo, dove con le lotterie nella nostra zona si sono vinte delle cifre complessive vicine agli 85.600 euro. Cifre da capogiro, che i fortunati giocatori hanno avuto l’onore di estrarre tra il territorio capitolino, la provincia di Roma e la zona provinciale di Latina, quest’ultimo già un luogo che aveva visto delle forti vincite negli scorsi mesi.

Vittorie nel Lazio, solo a Roma 68 mila euro al Lotto

Lazio in festa con il Lotto. Nel concorso di martedì 20 giugno, come riporta Agipronews, arriva da Roma la vincita più alta di giornata, con tre ambi e un terno per un totale di 47.500 realizzati sulla ruota di Napoli. Si festeggia anche a Ladispoli, in provincia di Roma, con una vincita da 11.625 euro e a Mentana, sempre in provincia di Roma, dove sono stati vinti 9.500 ancora con tre ambi e un terno, stavolta sulla ruota della Capitale. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,8 miliardi dall’inizio dell’anno.

Ancora una volta, per quello che concerne Lotto, il territorio romano si è distinto per rocambolesche e fortunose vincite. Negli scorsi mesi, erano rimaste degne di note vittorie nei territori della Provincia e soprattutto all’interno delle periferie romane, come nei casi di Ostia Ponente.

Il 10eLotto sorride al territorio di Latina, vinti quasi 18 mila euro

Lazio protagonista con il 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 20 giugno, come riporta Agipronews, a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, è stata messa a segno la vincita più alta del concorso con un 6 Oro da 12.500 euro mentre a Roma è stato indovinato un 7 Doppio Oro da 5 mila. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,8 miliardi dall’inizio dell’anno.

Anche in questo caso, la fortuna torna a sorridere al territorio di Latina. Giusto poche settimane fa, altre vincite si erano registrate nella zona del Circeo e nel Comune di Sezze.