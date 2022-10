Lazio, le violenze sessuali su minori aumentate dell’89%: la maggior parte sono bambine

La campagna di monitoraggio del maltrattamenti, inaugurata l’11 ottobre del 2012, in occasione della prima giornata mondiale delle bambine, tiene sotto stratta osservazione la condizione dei più piccoli, sia a livello nazionale che a livello regionale. E, purtroppo, in entrambi i casi, le cose non vanno per il meglio.

Leggi anche: Roma. Droga e tentativi di violenza sessuale alle amiche minorenni della figlia: 45enne rischia 9 anni di carcere

Numeri in aumento in tutta Italia

Di fatto, sono oltre 6.000 i reati commessi a danno di minori in Italia solamente nell’anno 2021. Nel dettaglio, i casi sono stati 6.248, per il 64% ai danni di bambine e ragazze e alimentati dalla violenza sessuale, che registra a sua volta un record assoluto con 1.332 casi, di cui le giovani sono l’88% delle vittime.

Il 2021 è stato al momento l’anno peggiore: secondo anno di pandemia da Covid-19, ha registrato “un balzo drammatico” dell’8% dei reati a danno di minori dal 2020 quando i casi erano 5.789 casi e dell’89% dal 2004 quando i casi erano 3.311. In tutti i reati a sfondo sessuale considerati, la prevalenza delle vittime è largamente di genere femminile.

La regione Lazio

Per quanto riguarda, invece, la regione Lazio nello specifico, i minori complessivamente 571 nel 2021. Di questi, ben il 73% (anche qui, dato in aumento rispetto al precedente, di due punti percentuale). In totale, le vittime minori di abusi e maltrattamenti sono aumentati del 23% rispetto al 2020, certo indice anche di una maggiore propensione a denunciare.

Come anticipato, i dati più preoccupanti riguardano i casi di maltrattamento e le violenze sessuali, che crescono sul territorio rispettivamente del 17% e 34%. Il Lazio, poi, è al quarto posto tra le regioni italiane per numero di mamme bambine. Sono 53 le minori di diciassette anni che hanno partorito nell’anno preso in esame. Meno, certamente, del record detenuto dalla regione Sicilia: 232.