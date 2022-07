Le gemelline hanno fretta di nascere: il papà si improvvisa ostetrico lungo la strada per l’ospedale

Avevano fretta di venire al mondo, le due gemelline Sara e Anna Baglioni. Le piccole avranno pensato che l’Appia Antica fosse un luogo sicuramente più bello – anche se decisamente più scomodo viste le circostanze – per vedere per la prima volta la luce. E così non hanno dato modo ai loro genitori, mamma Elisabetta e papà Fabrizio, di arrivare in ospedale.

Il parto in auto

Mentre si trovavano in auto, Elisabetta ha avvisato il marito che non solo le contrazioni erano ormai molto ravvicinate, ma che le si erano rotte le acque e non c’era più tempo per arrivare in ospedale. Fabrizio, nonostante la comprensibile paura che qualcosa potesse andare male, ha preso in mano la situazione e si è improvvisato ostetrico. Ha assistito la coraggiosa moglie e poco dopo la coppia ha potuto abbracciare le due piccole.

Le bimbe sono le ultime nate di una famiglia numerosa: Fabrizio ed Elisabetta hanno infatti altri 6 figli.

Gli auguri del sindaco

Questa bella storia è stata raccontata dal neopapà oggi in occasione della registrazione della nascita delle piccole al Comune di Castel Gandolfo, dove la famiglia risiede.

“Tantissimi auguri alla famiglia Baglioni per l’arrivo delle gemelline Sara e Anna”, ha dichiarato il Sindaco Alberto De Angelis a nome di tutta la comunità di Castel Gandolfo. “La loro nascita è stata una bellissima ed emozionante avventura, come ci ha raccontato papà Fabrizio. Un atto di nascita che ricorderà per sempre la loro voglia di venire al mondo e la loro fretta di stare tra le braccia della mamma: sono nate in macchina lungo l’Appia Antica mentre si recavano in ospedale.