Leone, cane e gatto con lo stesso nome uccisi: uno con colpi di pistola, l’altro scuoiato vivo

Non c’è stato nulla da fare per Leone, un jack russel di 10 anni che è stato trovato a Sezze in una pozza di sangue dai suoi proprietari. Il cane sarebbe stato ucciso a colpi di pistola, a lui si aggiunge nelle ultime ore anche la tragedia che vede un gatto, dallo stesso nome, scuoiato vivo ad Angri.

Stesso nome, stessa sorte nel segno della violenza sugli animali. Un cane e un gatto, entrambi battezzati col nome di “Leone” dai padroni, sono stati brutalmente martoriati dalla violenza umana. Il cane è stato ritrovato letteralmente in una pozza di sangue dai padroni a Sezze, in provincia di Latina, dopo essere stato sparato nella sua abitazione. Quanto al gatto invece, il felino sarebbe stato trovato completamente senza pelo, per poi essere portato d’urgenza all’Ambulatorio Veterinario Asl di Cava de’ Tirreni dove ha scontato gli ultimi giorni di agonia.

Ucciso jack russel a colpi di pistola a Sezze

Ha lottato almeno 3 giorni Leone, il cane di Sezze vittima di un’aggressione con arma da fuoco. I padroni hanno raccontato di essere rientrati a casa e averlo trovato in una pozza di sangue. È quanto è successo a via Melogrosso, un’arteria del capoluogo latinense sconvolta dall’episodio di violenza su un animale. I padroni di Leone brancolano nel buio, non comprendono perché uccidere un animale a sangue freddo e perdipiù quali possano essere le ragioni tali da accanirsi contro un cucciolo. Leone è morto dopo giorni in ospedale e, al vaglio delle indagini, sembra che qualcuno lo abbia ucciso con un proiettile. “Nel 2023 gli animali ancora subiscono violenze di questo tipo”, ha raccontato la signora, ”Bisogna diffondere consapevolezza, il cane non tornerà mai più indietro, ma queste cose non possono essere tollerate”.

Scuoiato vivo nel salernitano Leone: muore dopo 4 giorni di dolore

Stessa sorte infelice anche per Leone, un gatto di Angri, nel salernitano, che i giorni scorsi è stato ritrovato completamente scuoiato. Dei soggetti ignoti lo avrebbero completamente privato della pelle e l’animale, sofferente, è sopravvissuto miracolosamente dopo essere stato ricoverato all’Ambulatorio Veterinario di Cava de’ Tirreni.

Ha cercato di nutrirsi, ma per la creatura dopo 4 giorni di dolore non ce l’ha fatta più ed è morta per i postumi delle barbarie. Molti si sono stretti intorno all’animale e chiedono che gli sia almeno concessa una degna sepoltura, ma l’Ambulatorio ha deciso di andare a fondo della questione. “Leone sarà sottoposto a esame autoptico dal dott. Luigi Toro che ha aperto un fascicolo da presentare alla Procura”, ha comunicato l’ambulatorio via social, facendo una promessa: “Leone avrà giustizia… Lo giuro!”.