Lgbt+ a Roma, in arrivo fondi per garantire sportelli in tutti i municipi

È stata trasmessa lo scorso 18 dicembre 2023 a tutti i municipi la determina dirigenziale con l’impegno dei fondi necessari per dare continuità alla presenza degli sportelli di ascolto e prima accoglienza per la comunità Lgbt+, nei Punti Unici di Accesso (PUA) di Roma. Il monitoraggio dell’attività svolta negli sportelli Lgbt+ già attivi in via sperimentale da qualche mese ha infatti confermato la necessità di garantire un presidio diffuso su tutto il territorio.

Le parole di Marilena Grassadonia, Coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale

Gli sportelli saranno operativi per il prossimo biennio nei vari PUA, secondo orari e modalità concordate tra Municipio e gestore incaricato del servizio. “Si tratta di una iniziativa che conferma l’attenzione di Roma Capitale verso la comunità Lgbtqia+. Aprire sportelli in tutti i Municipi significa accorciare le distanze tra istituzioni e cittadin* e occuparsi dei bisogni reali delle persone. Rendere Roma una vera Capitale dei diritti è una sfida che vede il sindaco Roberto Gualtieri e tutta l’Amministrazione impegnati con serietà e determinazione. Andremo avanti in questa direzione”. Così Marilena Grassadonia, Coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale.

Lutto nel mondo Lgbt: addio allo storico attivista Giulio Maria Corbelli

E’ morto Giulio Maria Corbelli, giornalista, attivista LGBTQIA+, da anni impegnato nelle battaglie scientifiche e anti-stigma hiv+. E’ scomparso all’età di 56 anni Giulio Maria Corbelli, collaboratore di storiche testate come “Babilonia” e “Pride”. Giulio fu anche il primo presidente de L’Altro Volto Lucca gay lesbica, la prima associazione Lgbt lucchese, nata esattamente vent’anni fa.

Giulio Maria Corbelli è morto all’età di 56 anni

Cinquantasei anni, originario di Lecce, Giulio Corbelli si era trasferito a Pisa nel 1984 e negli anni successivi aveva ricoperto il ruolo di direttore del sito Gay.it. Recitava nella compagnia del Teatro del Carretto e l’amore per lo spettacolo lo aveva portato spesso a Lucca. Nel 2002 fu tra i partecipanti alla prima riunione della comunità Lgbt locale, successivamente fu eletto presidente.