“L’inceneritore di Roma: una scelta sbagliata”: la presentazione del libro oggi a Pomezia

Si terrà oggi pomeriggio a Pomezia l’evento di presentazione del libro-volume informativo “L’inceneritore di Roma: una scelta sbagliata”. Interverranno esperti del settore e rappresentanze delle Associazioni e dei Comitati che ne hanno curato la stesura. Prevista anche la partecipazione del Sindaco Veronica Felici.

“No all’inceneritore di Roma“, non è solo uno slogan ma la ferma presa di posizione davanti alla scellerata decisione del Campidoglio di realizzare una struttura così impattante nel territorio di Santa Palomba. Ne sono convinti Associazioni, Comitati e cittadini che da tempo ormai si stanno battendo con ogni mezzo al loro disposizione per cercare di bloccare un progetto che avrà inevitabili ripercussioni sulla vita di tutti noi.

L’evento a Pomezia

E’ allora in questo contesto che oggi pomeriggio, venerdì 3 maggio 2024, a Pomezia si terrà un importante convegno in occasione della presentazione del volume “L’inceneritore di Roma. Una scelta sbagliata” curato, prodotto ed edito dalle Associazioni e dai comitati impegnati come detto nel contrasto alla realizzazione dell’inceneritore di Roma Capitale, in località Santa Palomba, al confine fra i comuni di Pomezia, Ardea e i Castelli Romani.

L’appuntamento è dalle 7,30, all’Hotel Enea di Pomezia, situato in Via del Mare, 83. Perché l’inceneritore è un rischio per noi e per le nostre vite? L’incontro sarà un’occasione per fare il punto della situazione e ribadire, insieme ad esperti, accademici, tecnici di settore, perché l’inceneritore rappresenta un elemento di rischio pericolosamente impattante per il territorio, per l’ambiente in cui viviamo e per la nostra salute.

I relatori

Interverranno: l’ing. Giuseppe Girardi, curatore del volume, con Giacomo Castro, Consigliere comunale e coautore, con il Prof. Sergio Madonna, docente universitario di geologia, con la Dott.ssa Elena Carpentieri, geologa, con il giornalista Daniele Castri e con l’avv. Stefano Rossi, legale curatore dei ricorsi presentati dalle associazioni. Inoltre ci saranno i rappresentanti delle associazioni promotrici dell’evento, Associazione Latium Vetus, il CdQ Roma 2, il CdQ Santa Palomba, l’Associazione Salute Ambiente Albano Cancelliera, l’Associazione UST di Villaggio Ardeatino, il Comitato No Discariche No inceneritori e il gruppo politico Valore Civico. “Tutti insieme per dire chiaramente NO all’inceneritore a Santa Palomba e SI ad una gestione del ciclo dei rifiuti veramente sostenibile e rispettosa dell’ambiente e del principio di economia circolare“, questo il messaggio lanciato nuovamente al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La partecipazione all’evento è libera.