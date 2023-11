Linea B Metro Roma, molestie verso verso le studentesse universitarie: il caso di “One”

Roma – Le pendolari della Linea B Metro Roma lanciano l’allarme attraverso la piattaforma di segnalazione Welcome To Favelas: un individuo, soprannominato “One”, sta seminando disagio e paura tra le giovani ragazze durante i loro tragitti ferroviari nel centro storico di Capitale.

Linea B Metro Roma: l’importunatore di giovani studentesse universitarie

Descritto come un uomo con evidenti problemi psichici e vestito prevalentemente di scuro, “One” ha attirato l’attenzione per i suoi approcci molesti alle giovani donne. Le segnalazioni indicano che è stato avvistato di recente sulle linee ferroviarie della Metro A, Metro B e sulla tratta Roma-Lido. Ciò che rende particolarmente inquietante la sua presenza è il suo modo singolare di comunicare con le potenziali vittime. Dopo aver individuato le ragazze che trova interessanti, “One” si presenta con un cartello dalle dimensioni di un cartello scolastico, su cui scrive inni all’orgasmo e a pratiche sessuali orgiastiche, il tutto riportato in più lingue.

Il molestatore della Linea B Metro Roma: dov’è possibile vederlo?

Le zone della Basilica di San Paolo e del Policlinico Umberto I sembrano essere particolarmente frequentate da questo individuo, il cui comportamento disturba soprattutto le giovani studentesse universitarie. Il cartello rosa di “One” è diventato un segno distintivo, riportando frasi senza senso come “non ho lo smartphone dal 2010”. Tuttavia, il suo comportamento non si limita alle provocazioni scritte: le immagini catturate da Welcome To Favelas mostrano “One” sdraiato sul pavimento della metropolitana, con intenti visibilmente inappropriati verso le giovani donne.

L’azione per fermare i tentativi di molestie di “One” a Roma

Le autorità competenti stanno prendendo sul serio queste segnalazioni e hanno avviato indagini per identificare e affrontare “One”. Nel frattempo, si raccomanda alle pendolari di rimanere vigili e segnalare immediatamente qualsiasi comportamento sospetto alle autorità o attraverso le piattaforme di segnalazione appropriate. La sicurezza delle pendolari è una priorità assoluta, e le forze dell’ordine stanno lavorando per garantire un ambiente di viaggio sicuro e privo di molestie sessuali sulla rete metropolitana di Roma.