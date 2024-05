L’influencer Siu in fin di vita, il marito portato in carcere: segni di lama sul corpo

Fuori pericolo l’influencer Siu: secondo le perizie della Polizia Scientifica, la donna è stata accoltellata. Portato in carcere il marito.

Cos’ha ridotto in fin di vita l’influencer Siu? I particolari potrebbero essere chiariti solo quando la donna si risveglierà dal coma. Rimane certa una situazione: la versione del marito non ha trovato riscontri nelle prime perizie tecniche portate avanti dalla Polizia Scientifica. Sul caso di tentato omicidio a Biella, l’uomo avrebbe già cambiato versione a distanza di pochi giorni: da incidente domestico, sarebbe passato al tentativo di suicidio della 30enne. Tutto ciò, vedendo sulle spalle denunce da parte della ragazza per violenza domestica.

Arrestato il marito dell’influencer Siu

La posizione di JM si aggrava con il passare delle ore. La Procura ha deciso di metterlo in custodia cautelare in carcere, dopo aver esaminato la posizione dell’uomo verso Soukaina El Basri (in arte Siu). Sul corpo della donna gli agenti hanno trovato un profondo foro al centro del petto: una ferita che, almeno oggi, non dovrebbe far morire la modella 30enne. Si pensava a un colpo d’arma da fuoco, anche se le perizie delle ultime ore hanno dimostrato come il danno sia stato effettuato da un affondo di arma bianca: tra le armi indiziate, si pensa a un coltello appuntito o addirittura un cacciavite.

L’arma del tentato omicidio

Dopo che il presunto tentato omicidio si è svolto giovedì scorso, la Polizia Scientifica ha fatto un attento sopralluogo della casa in cui viveva la modella col marito e i suoi figli. L’abitazione era molto disordinata, ma nulla che facesse intuire una colluttazione tra la donna e l’uomo: al di là del foro, erano assenti lividi sul collo e altre zone del corpo.

Nell’ispezione della casa, gli agenti avrebbero rinvenuto anche dei possibili attrezzi utilizzati nella scena del tentato omicidio: secondo le perizie tecniche, che ancora hanno segreto d’indagine, alcuni oggetti affilati potrebbero aver arrecato un simile danno al corpo di Siu.

Il rapporto della modella con il marito

A spingere ulteriori indizi verso la presunta colpevolezza del marito, anche i rapporti che si erano creati tra lui e la moglie. Siu già in passato lo aveva denunciato per codice rosso, con l’uomo che l’avrebbe minacciata di non farle vedere più i figli. Secondo le voci vicine alla donna, la stessa modella stava valutando il divorzio insieme al suo attuale coniuge: è plausibile come una lite sia scaturita da questa dinamica e abbia dato vita a questa tragedia.