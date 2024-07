Mattinata di follia ieri in un piccolo centro della Provincia di Latina. Un anziano, dopo aver discusso con la nipote, ha impugnato un’ascia e si è scagliato contro la nipote. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, cosa è successo.

Hanno iniziato a discutere, poi lui ha imbracciato un’ascia e ha aggredito la nipote. Succede a Maenza, centro di poco meno di 3.000 anime in provincia di Latina, vicino a Priverno. E’ qui che ieri, sabato 6 luglio 2024, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti per sedare una lite in famiglia scoppiata con tutta probabilità tra zio e nipote. L’uomo, ad un certo punto, si è scagliato contro la donna ferendola. La 50enne, questa la sua età, è stata portata presso l’Ospedale di Priverno dove ha ricevuto le cure del case. Alla fine se l’è cavata con 10 giorni di prognosi ma chiaramente, considerando l’accaduto, le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

Denunciato l’uomo

Intanto l’aggressore è stato denunciato in stato di libertà dai Militari dell’Arma. Si tratta di un 81enne residente a Roccagorga. Deve ora rispondere di lesioni personali e minacce aggravate. Proseguono ad ogni modo gli accertamenti per far piena luce sull’accaduto.