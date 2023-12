Lite violenta fuori Latina, quattro uomini feriti da arma da taglio

Furiosa lite finisce nel sangue a Latina: coppia accoltella quattro uomini durante la movida a Santi Cosma e Damiano.

Una lite violenta, avvenuta durante le festività natalizie nel Comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, ha portato a lesioni da arma da taglio per quattro uomini provenienti dal frusinate. I Carabinieri della locale stazione, intervenuti prontamente, hanno deferito in stato di libertà un uomo egiziano classe 1996 e una donna italiana classe 1994, entrambi residenti nel comune di San Cosma e Damiano, per il reato di lesioni aggravate in concorso.

La furiosa lite in provincia di Latina

L’alterco si è verificato durante la notte del 23 dicembre scorso, quando una lite, originatasi per motivi apparentemente futili, ha portato a ferite gravi per quattro uomini, tutti tra i 29 e i 31 anni. Le vittime, colpite da colpi di arma da taglio, hanno richiesto l’intervento urgente del personale sanitario, che ha prontamente fornito le cure necessarie.

L’individuazione della coppia di aggressori da parte dei Carabinieri

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno collaborato con la Sezione Radiomobile di Formia e la Tenenza dei Carabinieri di Gaeta per individuare e identificare gli aggressori. Gli indagati, un egiziano di 27 anni e una donna italiana di 29 anni con precedenti di polizia, rischiano ora di dover rispondere delle loro azioni in tribunale. L’episodio ha scosso la tranquillità della piccola comunità di San Cosma e Damiano, portando alla luce tensioni e conflitti che, fino a quel momento, sembravano assopiti.

Coltellate durante una serata a Santi Cosma e Damiano: la reazione scioccante dei residenti pontini

La comunità locale si è espressa sconcertata di fronte a questo episodio di intollerabile violenza nel loro territorio, chiedendo maggiore sicurezza e vigilanza nelle zone frequentate durante le festività di questo Natale 2023. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica, mentre le autorità continuano le indagini per fare piena luce sui motivi alla base della lite e garantire che giustizia sia fatta per le vittime.