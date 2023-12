Litiga col barista a Ceccano, per ripicca gli dà fuoco al gazebo esterno del locale: arrestato 60enne

Litiga col barista nel Comune di Ceccano, in provincia di Frosinone: anziano per ripicca gli dà fuoco al gazebo esterno del bar.

Una tranquilla giornata a Ceccano è stata sconvolta da un drammatico episodio avvenuto nei pressi di un bar in Piazza XXV Luglio, dov’è stato dato fuoco al gazebo esterno del locale. Un uomo del posto, circa 60 anni, è protagonista di un gesto scioccante dopo una discussione con il barista.

Litiga col barista e dà fuoco al gazebo esterno di un bar a Ceccano

La lite, inizialmente verbale, è degenerata quando l’uomo, visibilmente alterato, ha deciso di prendere una tanica di benzina. Tornato sul luogo della discussione, ha appiccato il fuoco al gazebo esterno del locale, mettendo a rischio la sicurezza delle persone presenti in piazza. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni più gravi, riuscendo a domare il principio di incendio. La piazza, che al momento dell’incidente era frequentata da numerose persone, è stata evacuata in tutta fretta per garantire la sicurezza di tutti.

Carabinieri fermano piromane di Ceccano

I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti immediatamente per gestire la situazione e stabilire la dinamica degli eventi. La posizione del 60enne, accusato del gesto, è al vaglio delle autorità che stanno conducendo le indagini per comprendere le motivazioni di un comportamento così estremo. Al momento, non sono emersi dettagli sulla natura della lite tra l’uomo e il barista, ma gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni elemento utile per comprendere le dinamiche dietro questo episodio di violenza inaspettata. L’episodio ha suscitato sgomento e preoccupazione nella comunità locale, che ora attende ulteriori sviluppi nelle indagini e spera che gesti simili non si ripetano, garantendo la tranquillità e la sicurezza della cittadina di Ceccano.

La violenta lite col barista

Secondo quanto ricostruito finora, la lite tra l’uomo e il barista è avvenuta intorno alle 17 di venerdì 8 dicembre. I due avrebbero iniziato a discutere per motivi ancora da chiarire, ma la discussione sarebbe degenerata rapidamente. A un certo punto, l’uomo, visibilmente alterato, si è allontanato dal bar e ha preso una tanica di benzina da casa. Tornato sul luogo della discussione, ha cosparso di benzina il gazebo esterno del locale e ha appiccato il fuoco. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente. Il gazebo è stato completamente distrutto, ma non si sono registrati feriti.