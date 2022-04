Litiga con la moglie e le spacca il naso con un pugno: arrestato 84enne

Ha pensato di risolvere la discussione con la moglie sferrandole un pugno in faccia, con il quale le ha spaccato il naso. Forse pensava di farla franca a causa della sua veneranda età, ma non erano della sua stessa idea né i carabinieri che sono intervenuti e lo hanno arrestato, né il giudice che ha convalidato l’operato dei militari.

Un pugno in faccia per chiudere la discussione familiare

È successo ad Atina, un piccolo comune della provincia di Frosinone, situato nella Valle di Comino. Tra i due coniugi, lui 84 anni, di poco più giovane lei, era iniziata una discussione che ben presto si era alzata di tono. Ad un tratto l’uomo, evidentemente non riuscendo ad imporre le sue ragioni diversamente, ha sferrato un forte pugno in faccia alla moglie, spaccandole il setto nasale.

La fuga della moglie

La donna, con il volto insanguinato e dolorante, è riuscita a scappare e a rifugiarsi a casa di alcuni parenti, che vivono nella stessa palazzina. I congiunti, vedendola in quello stato, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che le hanno diagnosticato la frattura del setto nasale. Per lei una prognosi di 20 giorni, salvo complicazioni, per poter guarire. Sono poi arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Cassino, chiamati una segnalazione di violenza domestica.

L’arresto dell’84enne

I militari sono quindi andati nell’appartamento della coppia e hanno bloccato l’uomo, dichiarandolo in arresto. Il Giudice competente del tribunale di Cassino, dopo aver convalidato il fermo, ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari. Per lui ora c’è anche l’obbligo del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla moglie. La donna, che è andata via di casa, è stata ospitata da alcuni familiari.