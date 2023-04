Litiga con la vicina: la mamma del salumiere-tiktoker Donato De Caprio «Con mollica o senza» uccisa a martellate

Avrebbe avuto una discussione con una vicina di casa. E poi è stata trovata morta nella sua abitazione, presa a martellate, con una corda attorno al collo in un tentativo di soffocamento e, per completare il quadro, il corpo parzialmente bruciato. Vittima del brutale omicidio una donna di 73 anni, Rosa Gigante, trovata nella sua casa in via vicinale Sant’Aniello, nel Comune di Pianura, alle porte di Napoli. A trovare il suo corpo martoriato altri vicini, nel pomeriggio di oggi, 18 aprile. La vittima è la madre di Donato De Caprio, un personaggio molto famoso non solo a Napoli e provincia, ma in tutta Italia, grazie ai 3 milioni di follower su TikTok e i 130 mila su Instagram.

Le cause del delitto

Sul motivo della lite ancora non ci sono certezze assolute. Si parlerebbe di una discussione forse a causa di un’auto, ma c’è anche chi azzarda motivi più seri, legati al comportamento della donna che adesso è accusata di omicidio. La vicina di casa, infatti, è stata fermata e portata dagli agenti in Questura per essere ascoltata. La notizia della morte della 73enne si è rapidamente diffusa, vista la notorietà del figlio, che ha immediatamente chiuso il suo negozio di via Pignasecca per recarsi a casa della madre.

Sul posto, insieme alla polizia, è arrivata anche un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna. La scena, dai primi riscontri, pare fosse raccapricciante. Alcune persone sono state ascoltate dagli inquirenti direttamente in Questura per cercare di ricostruire l’accaduto.

Chi è Donato De Caprio

Il salumiere Donato De Caprio è diventato famoso sui social grazie al suo slogan, diventato ormai un tormentone, «con mollica o senza?». Ha seguaci ovunque e i turisti vanno nella sua bottega di street food per assaggiare i suoi panini tipici. Trai suoi seguaci anche Bella Hadid. Dopo la tragedia Donato ha annunciato la chiusura temporanea del negozio, con riapertura giovedì. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e fan.