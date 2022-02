Lo minaccia con la pistola, poi gli ruba il Rolex: paura per Toma Basic ai Parioli

Roma. Si trovava su viale Parioli, Toma Basic, nel cuore della Capitale, ed aveva in programma di andare a pranzo con i suoi compagni di squadra proprio nel quartiere. Si erano dati appuntamento in quel posto per mangiare assieme e trascorrere così una paio d’ore in allegria. Purtroppo, niente è andata secondo i piani perché il noto giocatore della Lazio ha subito un furto da parte di un rapinatore che gli si è avvicinato davanti a tutti armato di pistole e minacciandolo.

Rapina a mano armata per Toma Basic

Erano le 13.30 di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, quando la rapina è andata a segno. La vittima è stata Toma Basic, il centrocampista della Lazio che ci ha rimesso un orologio e tanta paura. Il calciatore croato stava dirigendosi verso il ristorate. Era appena sceso dalla macchina quando un uomo col volto completamente coperto gli si è fatto vicino con la sua pistola.

Minacce ai Parioli

Lo ha minacciato di morte e lo ha costretto a consegnargli il costoso Rolex Daytona d’oro che indossava al polso. Dopo la spaventosa rapina, il ladro è fuggito senza lasciare traccia. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, con il Commissariato Villa Glori.