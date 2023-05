L’ordinanza del sindaco Gualtieri vieta il kite surf a Ostia, i serfisti lidensi insorgono

Niente kite surf a Ostia quest’estate. E’ l’ultima discutibile idea del sindaco Roberto Gualtieri, che di fatto non concede nessuno spazio di costa per poter praticare questo sport acquatico. Una situazione che ha portato ulteriore malumore sul territorio lidense, che già dal Campidoglio vede profonde criticità sulla gestione delle spiagge libere, dei chioschi e soprattutto del salvataggio all’interno degli arenili pubblici del Comune di Roma.

Vietato il kite surf a Ostia, l’ultima idea del Sindaco di Roma

Se oggi qualche surfista si lascia andare a dichiarazioni forti contro il Sindaco di Roma, non gli si può dare torto. Dopotutto, il Litorale Romano conta ben 18 km di costa, con un’area che poteva essere tranquillamente trovata dal Campidoglio per praticare questo sport. Vero, uno sporto “estremo”, ma riconosciuto anche dal CONI e come disciplina olimpica per gli atleti. La decisione di Roberto Gualtieri, seguita dal silenzio del presidente municipale Mario Falconi, rischia di procurare un danno economico per il territorio lidense, che ogni anno vedeva la costante presenza di surfisti provenienti da tutto il territorio laziale.

La raccolta firme per reintegrare il kite surf nel territorio lidense

I surfisti hanno provato da subito a mostrare il proprio malcontento verso l’azione della Giunta Gualtieri in Campidoglio e il silenzio dell’Amministrazione locale in X Municipio. In queste ore, infatti, hanno attivato una raccolta firme proprio per reintegrare la disciplina sportiva d’acqua all’interno del territorio di Ostia, aprendo un modulo sul sito “change.org”. Nel 2021, l’ex sindaca Virginia Raggi concesse ai surfisti di allenarsi nell’area di Castel Porziano, con la Prima Cittadina che per onestà fu sempre attenta alle esigenze degli sportivi sul territorio romano e in particolare del Litorale. Necessità e priorità sono cambiate con il cambio di amministrazione tra il X Municipio e il Campidoglio, con le Amministrazioni di Centrosinistra che hanno deciso di non rinnovare questo impegno verso gli appassionati di kite surf.