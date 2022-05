Ostia, trovato in casa con coltelli, tirapugni, asce e cocaina: era il suo ufficio

Ostia. I controlli sul territorio non si fermano. Servizi straordinari con l’obiettivo di monitorare la situazione e limitare le occasioni di reato, oltre che a garantire la sicurezza alla comunità. Il bilancio delle ultime ore è di 2 persone arrestate, 4 persone denunciate a piede libero e altre 5 sono state segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori di droghe.

Le operazioni e i controlli sul territorio di Ostia

Entrambi gli arresti sono avvenuti dopo un lungo appostamento, in attesa di cogliere i malfattori in flagranza di reato, nell’ambito delle attività antidroga. Il primo ad essere stato ”pescato” è un cittadino di Ostia, già gravato da precedenti di polizia, il quale, all’esito di perquisizione domiciliare nei pressi di Piazza Gasparri, è stato trovato in possesso, occultati in abitazione, di complessivi 38 gr di cocaina circa e 14 gr di hashish.

Due uomini arrestati

Oltre a ciò, indagando all’interno del domicilio, si è scoperto che l’uomo era manoscritti con nomi e cifre, 2.600 euro in contanti, tre banconote da 100 euro risultate essere false, materiale per la pesatura, il confezionamento e il taglio della sostanza, ed anche 6 coltelli, 1 tirapugni, 1 mazza da baseball e 1 accetta. Insomma, un bell’arsenale: il tutto è stato messo sotto sequestro. Ora l’uomo ha subito la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Spaccio e detenzione: nei guai un 27enne

Durante la stessa giornata, poi, i Carabinieri di Ponte Galeria hanno tratto in arresto, anche un 27enne pregiudicato. Anche in questo caso, i controlli si sono estesi alla sua abitazione: all’interno circa 24 gr di hashish, già suddivisa in dosi, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento, a chiara indicazione della finalità di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma.

Controlli sulle strade: a bordo con un coltello

Contestualmente, altri due uomini sono finiti nel mirino dei controlli, entrambi fermati in strada dai Carabinieri di Casal Palocco a bordo di una autovettura con chiave di accensione clonata, risultata infatti oggetto di furto. Ma non è finita qui: sempre in strada, un uomo è stato denunciato per possesso di armi. Lo hanno colto in possesso senza giustificato motivo di un coltello a serramanico con lama di 15 cm.