Lotto, 8 Doppio Oro assegna una vincita da 60mila euro a Roma

I giocatori del 10eLotto, durante la compilazione della schedina di gioco, hanno la possibilità di scegliere da un minimo di 1 numero fino ad un massimo di 10 numeri compresi fra 1 e 90 e di selezionare l’importo della giocata e la tipologia di estrazione a cui partecipare (ogni 5 minuti, immediata, del Lotto). Inoltre, il 10eLotto permette ai giocatori di aggiungere all’interno della propria schedina una o più opzioni di gioco tra quelle disponibili per ambire ad una molteplicità di premi aggiuntivi.

L’opzione di gioco 10eLotto

Le opzioni di gioco che i giocatori hanno la possibilità di selezionare in fase di compilazione della schedina 10eLotto in formato cartaceo o digitale sono quattro: Numero Oro, Doppio Oro, 10eLotto Extra e 10eLotto Gong. L’opzione Doppio Oro offre ai giocatori la possibilità di partecipare all’estrazione canonica dei 20 numeri vincenti su 90 disponibili e di accedere ad una serie di premi aggiuntivi, se entrambi i Numeri Oro sono presenti tra i numeri scelti per effettuare la propria giocata.

I Numeri Oro corrispondono a due numeri contenuti nella vetrina vincente del 10eLotto e variano in base alla tipologia di estrazione a cui il giocatore sceglie di partecipare: ogni 5 minuti, immediata o del Lotto. Se si concorre all’estrazione serale legata al Gioco del Lotto, il giocatore, per scoprire se la propria giocata è vincente, è tenuto a consultare la Ruota di Bari: i Numeri Oro sono sempre il primo e il secondo numero estratti. Se, invece, il giocatore sceglie di partecipare alle estrazioni ogni 5 minuti e immediata, i Numeri Oro vengono scelti tra i 20 numeri vincenti del 10eLotto da un sistema automatico.

Come giocare per il Doppio Oro

La procedura da seguire per aggiungere l’opzione Doppio Oro alla propria schedina di gioco del 10eLotto è unica e valida sia per le giocate effettuate attraverso la rete fisica che per le schedine 10eLotto online. Per effettuare una giocata 10eLotto con Doppio Oro è sufficiente barrare la casella “Doppio Oro” presente all’interno dell’area riservata alle opzioni di gioco aggiuntive.

Probabilità di vincita

Come stabilito dal regolamento ufficiale, le probabilità di vincere al 10eLotto con l’aggiunta dell’opzione Doppio Oro variano in base alla quantità di numeri che il giocatore indovina rispetto ai numeri selezionati per effettuare la propria giocata 10eLotto. La tabella di dettaglio è presente sulla pagina dedicata.