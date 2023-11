Lotto e 10eLotto, altre tre vincite baciano il territorio del Lazio: giocatori fortunati a Fondi e Roma

Nell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto, la fortuna ha sorriso al Lazio con ben tre vincite straordinarie, regalando momenti di gioia a Fondi e Roma.

Vittorie al Lotto e il 10eLotto nel Lazio: la Dea Fortuna bacia Fondi

A Fondi, incastonato nella suggestiva provincia di Latina, un giocatore fortunato ha centrato una quaterna sulla ruota di Cagliari, portando a casa la somma impressionante di 50.596 euro. Questa vincita spettacolare è stata ottenuta con una spesa complessiva di soli 5 euro, rendendo il successo ancora più sorprendente e apprezzato. Senza dubbio, si tratta della vincita più consistente nell’ambito dell’intero concorso.

Le vittorie al Lotto e il 10eLotto nel territorio di Roma

Al secondo posto per grandiosità, c’è la capitale italiana, Roma, che ha vissuto un momento di gloria grazie a un ambo del valore di 25.000 euro. I numeri fortunati, 31-55, hanno fatto la differenza sulla ruota della Capitale, regalando emozioni e speranze a chi ha avuto la fortuna di giocare quei numeri vincenti. Ma le vittorie nel Lazio non si fermano qui. Il 10eLotto ha premiato nuovamente Roma con una vincita considerevole di 10.000 euro. Questo successo è stato ottenuto con una spesa di 8 euro e grazie a un ‘7‘ realizzato in Modalità Frequente, un’opzione di gioco che offre estrazioni ogni 5 minuti, aumentando le opportunità di vittoria per i giocatori.

Prosegue la striscia positiva dei giocatori del Lazio

In sintesi, il Lazio si conferma come protagonista indiscusso delle ultime estrazioni, regalando emozioni e soddisfazioni a chi ha scommesso sulla fortuna. Il mondo del Lotto e del 10eLotto continua a dimostrare come, a volte, un piccolo investimento possa trasformarsi in un grande trionfo, rendendo il gioco un’esperienza avvincente e piena di sorprese.

La reazione dei cittadini di Fondi e Roma

I vincitori delle tre vincite straordinarie hanno espresso la loro gioia e soddisfazione per il successo ottenuto. Il giocatore di Fondi, che ha scelto di rimanere anonimo, ha dichiarato: “Non mi posso credere! Ho giocato solo 5 euro e ho portato a casa una vincita incredibile. È un sogno che si avvera”. Il vincitore dell’ambo a Roma, invece, ha detto: “Sono felicissimo! Questa vincita mi permetterà di realizzare alcuni progetti che avevo in mente”. Infine, il vincitore del ‘7’ al 10eLotto ha commentato: “È stata una grande emozione! Non ci speravo più, ma alla fine la fortuna mi ha sorriso”.