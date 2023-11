Lotto e 10eLotto, boom di vittore nel Lazio: la Dea Fortuna bacia Roma e Latina

Il Lazio si conferma regione fortunata nelle ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto, datate martedì 21 novembre. Sono infatti quattro le vincite significative registrate nella regione, con premi complessivi che superano i 60.000 euro.

Le vincite al Lotto e il 10eLotto nel Lazio

La città di Latina si distingue con la seconda vincita più consistente del Lotto, portando a casa un premio di 22.500 euro grazie a un terno vincente formato dai numeri 2, 6 e 47 sulla ruota di Roma. La giocata, dal valore di 5 euro, ha regalato un momento di gioia e soddisfazione al fortunato vincitore, che potrà ora realizzare i propri progetti e sogni.

Le vincite avvenute a Roma

Ma non è finita qui per il Lazio, poiché anche la capitale, Roma, ha fatto la sua parte contribuendo con due vittorie di rilievo. La prima, una doppietta da 10.000 euro e 9.750 euro, è stata ottenuta grazie a un ambo sulla ruota nazionale con i numeri fortunati 11 e 27. La seconda, invece, è frutto di un terno sulla ruota di Roma, dove i numeri 2, 6 e 47 hanno portato fortuna a un altro giocatore, consegnandogli un premio di 9.750 euro.

La Dea Fortuna bacia il territorio del Lazio

Questi successi consecutivi nel mondo delle estrazioni numeriche evidenziano la buona sorte che sta baciando la regione laziale. Sia i residenti di Roma che quelli di Latina possono condividere la gioia di queste vincite significative, dimostrando che a volte la fortuna può sorridere più volte nello stesso territorio. Il Lotto e il 10eLotto continuano a essere fonte di emozioni e speranze per coloro che tentano la fortuna, offrendo la possibilità di trasformare pochi euro in vincite sostanziose. Il prossimo appuntamento con l’emozione delle estrazioni è dietro l’angolo, alimentando la speranza di nuovi successi per i giocatori della regione e oltre.

Continua il trend fortunato del Lazio

Le ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto hanno regalato grandi gioie ai giocatori del Lazio, che hanno potuto festeggiare quattro vincite significative. Questi successi confermano la buona sorte che sta baciando la regione, e alimentano la speranza di nuovi successi per i giocatori della regione e oltre.