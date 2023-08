Lotto e 10elotto, la fortuna bacia il Lazio: tripla vincita, colpo da 22mila euro a Roma

La fortuna bacia ancora la Regione Lazio, con una triplice vincita ai giochi del Lotto e del 10eLotto. Tre vittorie da capogiro, con una persona arrivata addirittura a pescare una schedina valevole ben 22 euro. Ormai con la media di una vittoria al mese, e forse qualcosa di più, Roma si sta dimostrando tra le città più vincenti dell’ultimo periodo, per la felicità dei giocatori.

Le vittorie del Lotto e il 10eLotto nel Lazio e a Roma

Il Lotto premia la Capitale: come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Roma ha conquistato un bottino da oltre 22mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 669,7 milioni dall’inizio dell’anno.

I 50 mila euro vinti al gioco nella Regione Lazio

Festa nel Lazio grazie al 10eLotto: come riporta Agipronews, a Boville Ernica, in provincia di Frosinone è stato centrato un 7 Doppio Oro da 30mila euro, mentre a Roccasecca, sempre in provincia di Frosinone, va un 9 da 20mila euro. A Roma, poi, si festeggia con un 7 Oro da 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 2,2 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

Vinti 80 mila euro tra Roma e Frosinone

Il Lazio trova quattro vincite da top 10 nell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto, in particolare a Roma e a Frosinone con due vincite per ciascuna città.

Al Lotto è Roma a festeggiare con 22.625 euro grazie a un terno sulla ruota di Milano, decisivi i numeri 5, 17 e 23 e cinque euro puntati. Al 10eLotto, sempre la Capitale trova una vincita da 10.000 euro con sette numeri indovinati su otto in modalità frequente.

Le vittorie in provincia di Frosinone

Restando al 10eLotto, ma spostandoci a Frosinone, doppietta in provincia tra Boville Ernica e Roccasecca. Entrambe le vincite sono state effettuate con la modalità frequente.