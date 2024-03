Lotto e 10eLotto, vincite per oltre 130mila euro tra Roma e Latina

La Dea bendata ha sorriso per ben quattro vincite tra la Capitale e la provincia di Roma.

Estrazioni da ricordare quelle del Lotto e 10eLotto dello scorso fine settimana per i giocatori del Lazio. In particolare – riporta l’agenzia Agimeg – la provincia di Roma ha registrato quattro vincite con la fortuna che ha fatto tappa anche nella zona di Latina.

Quattro estrazioni vincenti a Roma e provincia

Venerdì 8 marzo le due vincite più alte del 10eLotto si sono registrate entrambe a Roma città: 50.001 euro e 30.000 euro. Nel primo caso, indovinati nove numeri su dieci in modalità frequente, nel secondo otto numeri su otto in modalità frequente.

Sabato 9 marzo è stata Palestrina, in provincia di Roma, a esultare al Lotto con 22.500 euro, frutto di un terno sulla ruota di Palermo a fronte di quattro numeri giocati: quelli fortunati sono stati 12, 20 e 21. Tornando al 10eLotto, anche il 9 marzo ancora a Roma città la vincita più alta stavolta da 20.000 euro: cinque numeri su 6 in modalità istantanea. In provincia di Latina invece, a Lenola, la cifra al 10eLotto di sabato è stata di 10.005 euro grazie a otto numeri azzeccati su nove in modalità istantanea. Il totale delle vincite nella regione supera così i 130.000 euro.

Come funzionano le estrazioni

Il concorso del 10eLotto è legato all’estrazione del lotto, quindi disponibile solo nei giorni di martedì, giovedì e sabato, contrariamente alle altre tipologie di estrazione del 10eLotto, che sono quotidiane. Il concorso, infatti, ha tre tipologie di estrazione: Estrazione ogni 5 minuti; Estrazione del Lotto; Estrazione Immediata. Le giocate vanno da un minimo di 1 euro a un massimo di 200 euro, con incrementi di 0,50 euro, per ciascuna delle tre modalità d’estrazione.

Per ognuna delle estrazioni vengono estratti due NUMERI ORO che servono per accedere a premi più ricchi. Si può poi aggiungere l’opzione «DOPPIO ORO»: se sono presenti entrambi i numeri i premi sono ancora maggiori. Ovviamente i costo della giocata raddoppia con il NUMERO ORO e triplica con il DOPPIO ORO. Se poi si aggiunge l’opzione Extra si partecipa, con gli stessi numeri, all’estrazione di altri 15 numeri. C’è infine un’altra possibilità di vincita, l’opzione GONG: un numero che viene estratto tra 1 e 90, in maniera aggiuntiva e indipendente, nello stesso concorso al termine dell’estrazione.

Il gioco del Superenalotto che fa sognare gli italiani

Il gioco del Lotto nasce a Genova e da sempre fa sognare gli italiani. Si vince puntando su una serie di numeri da 1 a 90 e indovinando la combinazione con l’ambo, il terno, la quaterna e la cinquina. Ci sono dieci ruote più quella nazionale. Una volta terminata l’estrazione dalle tre sale collegate in contemporanea – la sala Belli di Roma e le sale estrazioni di Milano e Napoli – verranno estratti i numeri legati al Simbolotto e, di seguito, al 10eLotto.