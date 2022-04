L’ultima follia su Tik Tok: anziano buttato in un cassonetto per una manciata di like

E’ una brutta – e soprattutto deprimente – storia quella rilanciata nelle ultime ore sui social con protagonista, suo malgrado, un anziano signore vittima della follia di alcuni ragazzi. Giovani che, pur di strappare qualche like in più, sono disposti davvero a tutto. Anche sollevare di peso e buttare un anziano in un cassonetto.

Anziano gettato in un cassonetto in Provincia di Napoli

L’episodio arriva dalla Provincia di Napoli. A darne notizia è stato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde che dopo aver ricevuto la segnalazione del video lo ha girato alle autorità. Borrelli si batte da tempo per segnalare ciò che avviene sui social e in special modo in quello di maggior tendenza tra i giovani, Tik Tok per l’appunto.

«Ancora un video vergognoso, realizzato a quanto ci segnalano nel Napoletano, postato su Tiktok la cui dinamica è fin troppo chiara: la vittima è presa in braccio di prepotenza e costretta a entrare in un cassonetto dei rifiuti, tra le risate scroscianti dei protagonisti e degli astanti», si legge in un post.

Il video dell’uomo bullizzato diventa virale su Tik Tok

Nel video, diventato virale, si vede l’uomo in evidenti difficoltà chiedere a gesti di essere aiutato ad uscire. Nessuno però fa niente e anzi i bulli continuano a riprenderlo e a divertirsi mentre lo vedono annaspare tra i rifiuti. «L’ ‘eroico’ gesto viene naturalmente esibito come un trofeo sui social», continua Borrelli.

«Vergogna, vergogna e ancora vergogna questa è la sola reazione a un simile vigliaccata. Si è raggiunta una tale sottocultura e un così grave imbarbarimento dei costumi che si fa fatica a pensare da dove cominciare per rimediare a un tale disastro sociale». «I giovani che si divertono a crepapelle bullizzando un indifeso, l’uno contro tutti, ma che storia è? In che consiste il divertimento, questo elabora il cervello degli uomini di domani?», è l’amara conclusione.