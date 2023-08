Luna-25, Russia verso l’allunaggio dopo 47 anni: cerca acqua

Corsa alla Luna e allo spazio. A distanza di 47 anni, la Russia ritorna in orbita e cercherà un nuovo allunaggio sul satellite terrestre. La missione degli ingegneri russi, in un ritorno al clima di “Guerra Fredda” con gli Stati Uniti d’America, sarà una nuova ispezione geografica del suolo lunare. In tal senso, la squadra russa proverà a cercare tracce di acqua all’interno del corpo celeste.

La Russia verso l’allunaggio sulla Luna

Sul satellite terrestre è stato lanciato un lander, che avrà proprio lo scopo di riportare le geografie lunari al Cremlino e il Ministero della Difesa aerospaziale russo. Il robot è stato inviato attraverso un razzo, che è partito dalla Terra in queste ultime ore. Secondo i calcoli degli ingegneri russi, il sofisticato mezzo tecnologico, se non ci saranno avarie o problemi, atterrerà nel Polo Sud della Luna.

Il Polo Sud della Luna

La regione lunare sembra non sia mai stata studiata ancora nell’uomo. Una strategia militare, che in termini geografici porta i russi nella posizione di esplorare un’area ancora sconosciuta della Luna. Da quello che hanno potuto constatare gli scienziati, tale punto sarebbe coperto interamente da ghiacci. Questo potrebbe far riscontrare, quindi, evidenti tracce di acqua.

L’acqua sulla Luna: si può vivere lì?

La stazione spaziale sulla Luna non è solo un sogno di Elon Musk. Infatti, anche i russi perseguono questo obiettivo, specialmente ora dove le tensioni con gli Stati Uniti sono agli apici come mai prima in passato. Se venisse confermata l’acqua sul satellite da parte degli studiosi russi, ciò potrebbe essere un primo dato per pensare a basi russe sul corpo celeste.

Notizie oggi da fantascienza, sia chiaro, ma che vedrebbero ugualmente una logica militare nelle strategie del Cremlino. Sarà curioso capire cosa ne verrà fuori da questa ispezione nel Polo Sud della Luna, ma soprattutto se gli esiti di tali ricerche verranno rese pubbliche dai russi.