Lunedì nel caos sulla MetroMare, servizio interrotto per treno guasto: esplode la rabbia dei pendolari

Ennesimo treno guasto sulla linea della MetroMare di Cotral questo lunedì mattina: le navette sostitutive saltano le fermate.

Sono numerosi i disagi che si stanno verificando nella giornata odierna sulla linea ferroviaria Roma-Lido, attuale MetroMare sotto Cotral, a causa di un guasto che ha interrotto il regolare servizio tra le stazioni di Acilia e Porta San Paolo.

Inizio settimana di fuoco sulla MetroMare per il guasto a un treno

Il problema è sorto in prossimità della stazione di Vitinia, costringendo tutti i passeggeri a scendere dai treni. Il signor Matteo, utente abituale del servizio, ha espresso il suo malcontento su Facebook, denunciando un periodo di inesistenza del servizio dalle 8:30 alle 11:30 di questa mattina, con le navette sostitutive insufficienti a coprire l’afflusso dei passeggeri che dovevano andare verso il centro storico di Roma e saltando alcune fermate.

Caos navette sul percorso della MetroMare

Il guasto al treno ha reso necessaria l’attivazione di bus navetta sostitutivi per permettere agli utenti di completare il loro viaggio, nonostante l’interruzione del servizio ferroviario per la problematica emersa sulla linea Cotral. Tuttavia, questa situazione ha generato ulteriori disagi e attese anche alle fermate dei bus sostitutivi, con le navette che passavano strapiene o saltavano le fermate perchè non avevano spazio a bordo.

Caos sulla MetroMare nell’ora di punta della mattina

Il guasto si è verificato in una fase critica della giornata, con numerosi pendolari colpiti dai ritardi e dalle soppressioni delle corse nell’ora di punta della mattina, ovvero quando le persone si recano al lavoro o a scuola. Il tratto interrotto comprende la tratta tra i quartieri di Acilia e Porta San Paolo, con il Cotral che ha prontamente attivato i mezzi alternativi per limitare il disagio degli utenti.

Esplode la rabbia dei pendolari per l’ennesimo treno guasto sulla Roma-Lido

Il malcontento generale è soprattutto oggi palpabile, e il signor Matteo non è stato l’unico a esprimere la propria frustrazione riguardo alla gestione della situazione, ormai diventata abituale sulla linea della MetroMare. La domanda sulla qualità e l’affidabilità del servizio dell’ex Roma-Lido emerge con forza, portando l’attenzione sui noti problemi infrastrutturali e organizzativi che possono influenzare negativamente la vita quotidiana dei pendolari. In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte del Cotral, i passeggeri sono stati invitati a verificare costantemente gli aggiornamenti relativi alla situazione e ad adottare soluzioni alternative per minimizzare gli inconvenienti legati all’interruzione del servizio ferroviario sulla linea Roma-Lido.

Foto: Avv. Guido Pascucci