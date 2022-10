Lutto a Pomezia: morto Marco Caponetti, noto imprenditore e figlio del più longevo sindaco della città

Si è spento oggi, 30 ottobre, Marco Caponetti, noto imprenditore di Pomezia e figlio di Claudio, il più longevo sindaco della città. Marco, 58 anni, è morto improvvisamente a causa di un infarto, lasciando sconvolti familiari e amici. Nessuno, infatti, si aspettava una simile notizia.

L’imprenditore aveva molti progetti in cantiere, sia lavorativi che politici. Voleva infatti riprendere l’impegno del padre Claudio Caponetti, in vista delle prossime elezioni, per portare avanti il sogno di una città “perfetta” e a dimensione d’uomo. Aveva provato a raccogliere le firme per far dedicare una strada o un edificio comunale al genitore, che per 14 anni aveva ricoperto il ruolo di sindaco. Ma non era stato ascoltato.

Morte Marco Caponetti, i funerali

Adesso i suoi sogni sono stati improvvisamente spezzati, lasciando attoniti coloro che lo conoscevano. Marco aveva diverse attività commerciali ed era anche un allevatore di cavalli, la sua passione. Lascia la moglie, Roberta Samori, a cui vanno le condoglianze della redazione. I funerali si svolgeranno domani, 31 ottobre, alle ore 15:00 nella chiesa di S. Benedetto, in piazza Indipendenza.