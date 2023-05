Lutto ad Anzio: morta Anna Maria Corso, preside dell’IC Anzio II Acqua del Turco

Anzio piange Anna Maria Corso, preside dell’IC Anzio II Acqua del Turco, morta questa notte a seguito di una malattia che l’ha afflitta nell’ultimo periodo. La dirigente scolastica, amatissima da colleghi e alunni, lascia sgomenti e attoniti tutti quelli che l’hanno conosciuta.

La notizia questa mattina è rimbalzata tra gli insegnanti e il personale della scuola, poi si è diffusa tra i genitori degli studenti. La preside si era ammalata ma tutti speravano che si potesse riprendere.

Chi era Anna Maria Corso

Anna Maria Corso avrebbe compiuto 56 anni il 4 luglio. Era una dirigente scolastica dinamica, attiva, benvoluta e stimata da tutti. Partecipava alla vita scolastica con entusiasmo, sempre come se fosse il suo primo giorno di lavoro. “Lascia un vuoto enorme, perché era l’anima di questa scuola”, commentano in modo unanime i colleghi. “Era una donna bella fuori e dentro”, continuano i colleghi, affranti dalla notizia della scomparsa della preside.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando da quando la notizia della morte della dirigente si è diffusa. Anna Maria Corso era molto conosciuta ad Anzio proprio per il suo modo di fare, sempre disponibile e cordiale con tutti. Messaggio di vicinanza anche dalla Commissione Straordinaria di Anzio: “Con la prematura scomparsa della Dirigente Scolastica, Anna Maria Corso, il territorio perde una guida sicura e competente, ma soprattutto una Donna che ha donato se stessa per la crescita culturale e sociale di diverse generazioni di alunni e studenti. La Commissione Straordinaria e la Città di Anzio tutta si stringono al dolore della Famiglia della stimata Dirigente ed alla Comunità Scolastica dell’Istituto Comprensivo Anzio II” – così in una nota Antonella Scolamiero, Francesco Tarricone e Agostino Anatriello.