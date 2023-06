Lutto nella movida romana, morta Laura Melidoni: era la Regina della Roma by Night

Lutto nella Roma della vita notturna, che oggi piange la scomparsa di Laura Melidoni. Per anni, è stata considerata la PR più gettonata delle migliori discoteche presenti nella Capitale. Da chi viveva la movida del territorio capitolino, era considerata la vera Regina nella vita notturna della Città Eterna. Nelle sue serata, nel corso degli anni, aveva portato al Gilda personaggi come Pelè, Diego Armando Maradona e Liza Minelli.

Lutto nella movida Roma, si spegne Laura Melidoni

La donna da diverso tempo combatteva con una malattia, che però aveva combattuto sempre con il sorriso sulle labbra. A lei si era affezionata una generazione di persone che amavano la disco music romana e soprattutto non aveva mai voglia di andare a dormire. Apprezzatissima come PR nei migliori locali di Roma, per accaparrarsela le discoteche erano sempre pronte a tutto. Dentro la Capitale, ha cambiato il modo di fare pubbliche relazione, scrivendo con il suo lavoro le più belle pagine della movida romana.

Il ricordo delle persone

Tante le persone che ricordano oggi, anche con un post sui social network, la figura di Laura Melidoni. Gabriella racconta: “Ogni giorno una bruttissima notizia. Ciao @lauramelidoni amica mia dei tempi migliori, anni irripetibili, quante notti dall’epoca del Gilda in poi passate insieme, quante feste, quante risate, sempre in giro e mai stanche. Non sapevo che combattevi con un brutto male e oggi la notizia della tua dipartita a soli 59 anni mi ha straziata. Ci volevamo bene, io, te @alessandra_del_drago e @lalucidi Sono vicina alla tua famiglia tutta, a tuo marito Valerio, a tuo figlio Giovanni, a tuo fratello Giorgio e alle tue sorelle Lisa, Elena che adoravi. Riposa in pace cara Lauretta e porta il tuo sorriso dolce e la tua grazia lassù. La vita purtroppo è un terno al lotto e qui la vera mission impossible è rimanere vivi. Altro che Tom Cruise! Fai buon viaggio amica mia che Dio ti accolga in gloria”.

Corrado la ricorda così: “Con Laura Melidoni ho diviso dei momenti meravigliosi ai tempi del Gilda, quando io ero dj e lei la padrona di casa con Paola Lucidi e Alessandra Del Drago, ma Laura e’ stata per me una vera amica, quella persona che dovevi sentire prima di prendere una decisione, un punto di riferimento che purtroppo non avrò più… Mi mancherai tanto Lauretta❤️”.