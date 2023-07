Macabro ritrovamento nel fiume, spunta il cadavere di un 54enne: i familiari avevano denunciato la scomparsa

Tragedia alle porte del Comune di Frosinone, dove un uomo è stato trovato morto all’interno delle acque del fiume Liri. Non è chiara la dinamica del decesso di questa persona, risultata essere di 54 anni al momento del trapasso. La vittima del fatto, probabilmente annegata all’interno del fiume laziale, era scomparso da casa nella giornata di ieri, con i parenti che ne avevano denunciato il misterioso allontanamento dalla dimora.

Il ritrovamento di un uomo annegato a Frosinone

Il ritrovamento del cadavere è stato effettuato presso la località di San Giovanni Incarico, a mezz’ora di macchina dalla Provincia ciociara. L’uomo, originario del Comune di Ceprano, per motivi da chiarire è stato ritrovato a quasi otto chilometri dalla propria casa. Numerose le ipotesi sulla questione, tra cui quella legata al fiume che ha trascinato, per tutto il percorso tra Ceprano e San Giovanni Incarico, il corpo senza vita del cittadino ciociaro.

L’arrivo dei soccorsi sulle sponde del Liri

Ritrovato il corpo dell’uomo, ai soccorritori del 118 non è rimasto altro che confermare il decesso della persona. Al momento del ritrovamento, infatti, è plausibile come il soggetto fosse già da diverse ore dentro l’acqua del fiume Liri, con la morte sopraggiunta probabilmente la notte precedente. Teoria anche questa plausibile, considerato come per motivi inspiegabili al momento, la stessa persona fosse scomparsa di casa la sera precedente.

L’allarme dei familiari della vittima

Tutto era partito dalla segnalazione dei familiari più stretti della vittima, che non avevano visto tornare la vittima per l’ora di cena. Non solo un mancato preavviso sulla sua assenza, ma anche l’impossibilità di comunicare con l’uomo. Un’anomalia molto grande per una persona abitudinaria come lui, che ha subito fatto calare il presentimento di un’incidente alla stessa persona. Sulle ricerche della persona, da come sappiamo, si erano attivate le squadre dei Vigili del Fuoco e di volontari, che fino all’ultimo hanno sperato di trovare l’uomo in vita.