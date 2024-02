Maccarese, tentato furto in tabaccheria: residente mette la banda in fuga

Tentano di svaligiare una tabaccheria a Maccarese, frazione di Fiumicino: ladri messi in fuga da un residente.

Episodio di criminalità nella frazione di Maccarese, nel Comune di Fiumicino. La notte scorsa una banda di ladri avrebbe provato a forzare le saracinesche di una tabaccheria presente sul territorio, in un colpo sventato solamente dall’intervento dei residenti che vivevano proprio sopra l’attività commerciale. Nonostante i malviventi non siano riusciti a rubare nulla, hanno procurato ingenti danni al negozio.

Il tentato furto presso la tabaccheria di Maccarese

La vicenda si è svolta nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2024. I ladri avrebbero provato a inserirsi nella tabaccheria presente a via della Corona Australe, sfruttando il buio della zona. Sul posto si sarebbero presentati cinque individui, che secondo le testimonianza di un cittadino portavano delle tute scure e un passamontagna che gli copriva il volto.

L’intervento del residente di via della Corona Australe

Gli uomini sarebbero scesi da un’automobile, anche questa di colore scuro, muniti di vari attrezzi da scasso. Con questi materiali, per diversi minuti avrebbe provato a forzare la saracinesca che chiudeva l’attività. Tutto ciò procurando dei rumori insoliti nella zona, che avrebbero un residente a svegliarsi e affacciarsi sul balcone per capire cosa stesse accadendo sotto il suo appartamento.

La fuga dei ladri dalla tabaccheria di Maccarese

La vicenda, sorprendentemente, stava avvenendo proprio sotto all’abitazione del residente di via della Corona Australe. Dal balcone, situato proprio sopra la tabaccheria, l’uomo prima si è accorto della presenza dei cinque ladri, poi successivamente ha cominciato a urlargli contro e avvisare il 112 del reato che stava prendendo piede sotto la sua casa.

Vedendo come la situazione si era drasticamente compromessa, i ladri sono entrati in stato di agitazione. Per non essere scoperti o colti in flagrante dalle forze dell’ordine, hanno deciso una repentina ritirata, dandosi rapidamente alla fuga e imboccando le strade di via della Muratella o via di Castel San Giorgio.