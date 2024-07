Macchine vandalizzate a Ostia, vetri rotti davanti Santa Monica e la Biblioteca Elsa Morante

Nuove automobili vandalizzate nel quadrante di Ostia Ponente: i vetri delle macchine sono stati spaccati nei pressi di Santa Monica

Ancora automobili vandalizzate a Ostia, in un fenomeno che sembra non trovare pace sul territorio. L’ultimo episodio nel cuore del quadrante di Ponente, dove i vandali hanno agito nei pressi della Parrocchia di Santa Monica. Ignoti avrebbero spaccato i vetri delle automobili in sosta, probabilmente per cercare oggetti di valore dentro gli stessi mezzi. Una brutta sorpresa scoperta dai proprietari delle vetture questa mattina, trovandosi un tappeto di vetri infranti ai piedi delle loro utilitarie.

Proseguono i furti in auto a Ostia

L’ultima onda barbarica dei vandali è avvenuta questa notte su Via Isole del Capo Verde, all’altezza del semaforo con la Parrocchia di Santa Monica (come mostra la foto di Pino Casalandi). Chi affacciava sulla strada, ha sentito il rumore di vetri infranti provenire da sotto le finestre. Chi ha potuto, è sceso e ha visto il disastro che avevano creato dei malviventi sotto le loro case. Diverse le automobili colpite, in un fenomeno purtroppo non nuovo nella zona.

Sempre su via Isole del Capo Verde, un’altra automobile è stata vandalizzata in pieno giorno. Durante l’ora di colazione, ignoti hanno spaccato il vetro deflettore di un’Ypsilon: un modo rapido per arrivare ad aprire la macchina e frugare all’interno. Tutto questo nonostante il veicolo si trovasse in prossimità dei negozi sulla piazzetta condominiale tra Via dei Pescherecci e Traghetti.

Ancora auto vandalizzate davanti l’ex colonia Vittorio Emanuele III

La situazione non finisce nel quadrante tra Via delle Baleniere, Santa Monica e l’area di Repubbliche Marinare. Dopo il boom di auto vandalizzate tra Piazza Calipso e Via delle Sirene, i residenti hanno segnalato altre automobili vandalizzate anche su Via Pietro Ercole Visconti. La strada, alle spalle dell’ex colonia Vittorio Emanuele III e della scuola Giuliano Da Sangallo, ha visto per due mesi l’intensa attività dei vandali: ogni notte sfasciavano una macchina, spesso solo per divertimento e senza rubare nulla.