Madonna di Trevignano, la statua di Maria comincia a piangere in diretta su Pomeriggio 5

Puntata shock a “Pomeriggio 5”, dove la statua della Madonna di Trevignano Romano ha cominciato a piangere durante la diretta televisiva. Sbalordita Barbara D’Urso, che come ogni pomeriggio conduceva il programma pomeridiano su Canale 5. Dai frame provenienti dalla teca della statua, dagli occhi della Vergine Maria sarebbero scesi dei fluidi trasparenti simili a lacrime.

Il pianto della Madonna di Trevignano a Pomeriggio 5

Altro fenomeno illusorio per creare un momento di televisione e attenzione mediatica? Sarà una delle domande da porre a Gisella Cardia, che già si era resa protagonista di fenomeni analoghi con il pianto della Madonnina al lago di Bracciano. Chi per primo è intervenuto sulla statua, quest’oggi, parla di un fluido trasparente e oleoso sceso dagli occhi della statua. Tale materiale, al momento non identificato, sarebbe però stato utile per far apparire la lacrimazione bene davanti alle telecamere, dandogli un effetto tridimensionale.

La truffa intorno al pianto della Madonnina

Come ha constatato lo stesso Vaticano, in una sua recente indagine sul “fenomeno divino intorno alla Madonna di Trevignano Romano”, il pianto della Vergine Maria sarebbe un falso proposto ad arte ai fedelissimi di Gisella Cardia. Infatti, nelle indagini condotte dai professionisti del mondo cattolico e teologico, diversi trucchi d’illusionismo sarebbero venuti fuori intorno al “fenomeno divino”. Quando la Madonnina piangeva sangue, tale liquido di colore rosso era risultato compatibile al sangue della stessa Gisella Cardia. Inoltre, in tali indagini era venuto fuori anche il meccanismo che permetteva alla statua di piangere, attraverso un comando a distanza.

Dai pianti divini al moltiplicarsi degli gnocchi

Quello che è certo, almeno a Trevignano Romano, è come il fenomeno di Gisella Cardia si stia gradualmente sgonfiando. Troppe le storie al limite del paradossale, con la santona arriva a promettere “la moltiplicazione di pizze e gnocchi” per tutti i residenti del Paese. Una dimensione che, anche agli occhi dei suoi fedelissimi, è apparsa come l’ultimo appiglio per cercare un minimo di celebrità e finire in televisione.