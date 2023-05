Madonna di Trevignano, la testimonianza shock dell’ex seguace: “Temevo di essere posseduta, sono andata dall’esorcista”

Storie di puro terrore vengono fuori dalle vicende della Madonna di Trevignano, dove alle vicende della Vergine sembra si nascondesse qualcosa di molto oscuro. Il demonio, sette sataniche o realtà legate all’occulto, in una percezione che non proveniva dalla gente che dall’esterno leggeva – e osservava – l’agire di Gisella Cardia. Racconti che arrivano dai suoi ex fedeli, che hanno temuto di essere maledetti una volta lasciata la strada che li legava alle truffe dell’ex santona.

La confessione dell’ex fedele della Madonna di Trevignano

Bugie in pubblico, il segreto di portare sulle spalle una grande menzogna attorno al teatrino della Madonna che affacciava sul lago di Bracciano. Questo arriva dalla confessione di un’ex fedele della Cardia, che racconta questo lato oscuro della vicenda nello studio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. “Sentivo il terrore, sentivo la paura e mi sentivo una gran peccatrice. Avevo paura di non essere più protetta. I messaggi che mi inviava Gisella, o quando mi parlava, erano chiari: se sei con noi nulla ti succederà perché sei protetta. Se sei contro di noi sei all’inferno”.

L’azione di Gisella Cardia per plagiare i suoi fedeli

Possessione demoniaca o plagio psicologico? Resta che la Cardia sapeva lavorare sulle “menti più deboli” dei propri fedeli, che per ingenuità e terrore seguivano alla lettera i diktat della santona di Trevignano. “Sono stata molto male: non ti senti più una persona libera, non hai possibilità di scegliere. Si sviluppa una forma di dipendenza: si può parlare assolutamente di plagio. Perché le persone quando sentono paura non possono che rimanere dove stanno.

L’aiuto degli esorcisti

Nel terrore di un’azione demoniaca, o quantomeno paranormale, davanti al suo libero arbitrio, l’ex fedele della Cardia ha chiesto l’aiuto degli esorcisti. Non menziona cosa possano avergli detto queste personalità, ma racconta come li avvicinò: “Pensavo che forse c’era il diavolo che mi stava tentando. Mi sono rivolta a degli esorcisti perché avevo paura di essere stata posseduta”.