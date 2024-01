Madonna di Trevignano, l’ultima profezia: “Preparatevi alla guerra”

“Trevignano Romano 27 Gennaio 2024. Figli benedetti, grazie per aver piegato le ginocchia nella preghiera. Figli miei, vi chiedo ancora una volta di fare scorte. Vi avverto, affinché non possa mancarvi nulla, quando sarà difficile trovare il cibo. Figli, la guerra è alle porte! L’Italia, la Francia e la Germania saranno coloro che pagheranno di più. Figli miei, vi ho chiesto, pregato e supplicato di convertirvi; solo così si sarebbe evitato il peggio, ma l’umanità è sorda ai miei appelli. Figli, non giudicate i modi di Dio, ma siate fedeli alla vera Dottrina della Fede e guardate il Cielo. Ora vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. E’ il post comparso su Facebook sull’account ufficiale della Madonna di Trevignano.

Gisella Cardia, la sensitiva capace di moltiplicare gli gnocchi e la pizza. Quello precedente è l’inquietante post che è comparso in data 27 gennaio 2024. La Madonna di Trevignano torna a parlare attraverso la veggente la sensitiva capace di moltiplicare gli gnocchi e la pizza. Quello precedente è l’inquietante post che è comparso in data 27 gennaio 2024.

I commenti degli utenti: in molti sono preoccupati per la nuova profezia della Madonna di Trevignano

Tra i commenti sono in tanti a preoccuparsi per le parole della Madonna di Trevignano. “In Svezia stanno preparando la popolazione a simulazioni di un eventuale attacco russo”, ha scritto Rosario M., ma non manca chi ha chiesto chiarimenti geopolitici: “Volevo capire ma la guerra arriva dal Medio Oriente o dall’Europa (Russia)?”. Alla domanda legittima c’è chi ha risposto con “che differenza fa da quale parte arriva, che arrivi da Est o da Ovest, da Sud e da Nord sempre guerra è”.

Una commissione vaticana per appurare le doti della Cardia

L’intento è far valutare la donna da una commissione di medici ed esperti vaticana, che possa stilare un referto e certificare le doti soprannaturali della Cardia. Alle richieste della Santa Sede, però, la veggente ha sempre dato buca, per ragioni personali o ignote. Resta così un mistero la moltiplicazione dei pani, degli gnocchi e la fuoriuscita di liquido oleoso dalla statua della Madonna di Trevignano: miracoli che al momento solo la Cardia ha deciso di svelare a chi crede, senza prove, ma affidandosi alla sua parola. Vera o falsa che sia.