Maestra aggredita a Ostia dalla mamma del clan Spada, interviene il Ministro: “Lo Stato si farà sentire”

Madre legata al clan Spada picchia un’insegnante a Ostia: la donna colpevole di aver sgridato il figlio con atteggiamenti da bullo.

L’ombra del clan Spada ancora su Ostia. L’ultimo episodio nella scuola dell’Idroscalo, dove all’Istituto Comprensivo “Amendola Guttuso” è andata incontro un’intimidazione con aggressione ai danni di una docente. L’episodio sarebbe nato da una lite tra bambini all’interno della struttura, con un nipote della nota famiglia criminale che avrebbe messo in piedi diversi atteggiamenti di bullismo contro un altro minore. Episodi scoperti da una docente, che sarebbe stata aggredita dalla madre del bullo come ripicca.

L’aggressione alla maestra della scuola a Nuova Ostia

La scuola, che si trova nel quadrante di Nuova Ostia, non è una realtà dove avvengono per la prima volta episodi legati al bullismo e soprattutto avvisaglie tra i propri alunni. Alcuni di questi sembrerebbero crescere con un modello criminale, fatti di codici d’onore e rispetto verso il capo clan della zona. Un modello troppe volte espresso dalle famiglie di questi bimbi, che li lasciano giocare ed enfatizzano alla vita da gangster anche attraverso i social network.

L’episodio vedrebbe il cuore proprio in questa vicenda, dove il bulletto si sarebbe sentito in dovere di infastidire il compagno e la lezione perché “appartenente alla famiglia Spada”. Una situazione che sarebbe degenerata con la reazione della madre, anche lei membro della famiglia e incensurata, che avrebbe aspetto l’insegnante fuori dalla scuola e iniziato una violenta aggressione ai danni della donna: la colpa della docente era stata quella di sgridare, e forse sospendere, l’alunno maleducato e violento.

La situazione dopo l’aggressione alla scuola di Nuova Ostia

La vicenda ha portato a una condanna unanime da parte della politica, in una linea dura che parte dall’aula consiliare del X Municipio e tocca le personalità del Governo. Il ministro Piantedosi ha fatto una promessa a Ostia: “L’azione non rimarrà impunita e soprattutto non va mai toccata la figura di un’insegnante”.

Per ora, la maestra non ha ancora presentato una denuncia contro la mamma dell’alunno. Tutto ciò nonostante abbia subito diversi lividi e ferite per i pugni e i calci ricevuti. Una situazione che sta incuriosendo le forze dell’ordine, che ora cercano di scoprire se analoghi episodi siano avvenuti nella stessa scuola in passato.