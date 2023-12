Magliana, arrestato un uomo per spaccio: sequestrate 28 dosi di cocaine e 18 di eroina

Quasi 50 dosi tra cocaina ed eroina, è il bottino che i carabinieri hanno trovato in possesso a un 48enne di Roma durante una serie di controlli antidroga avvenuti nelle ultime ore alla Magliana.

Giro di vite sui controlli antidroga dei carabinieri a Roma Sud, con particolare attenzione all’Eur. Nel corso di una serie di controlli antidroga nel quartiere Magliana, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un 48enne di Roma, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato un 48enne alla Magliana: sequestrate diverse dosi di eroina e cocaina

Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre i Carabinieri, intenti nei controlli in zona Magliana, hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in piazza Certaldo e lo hanno fermato per un controllo.

Il 48enne è stato trovato in possesso di 28 dosi di cocaina e 18 dosi di eroina, tutte sequestrate. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Blitz antidroga nelle periferie di Roma: 11 arresti. Sequestrata cocaina, crack, mdma e ketamina

I controlli delle ultime ore si aggiungono a quelli intensivi degli ultimi giorni con particolare attenzione per le periferie a Roma. Gli uomini del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un‘attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio nelle periferie della Capitale, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 11 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti – tra cocaina, crack, marijuana, hashish, mdma e ketamina.

L’ultimo, meno di una settimana fa, a Tor Bella Monaca. Un’intensa operazione antidroga è stata portata a termine nelle ultime ore dai Carabinieri della Compagnia di Frascati, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. L’operazione ha portato all’arresto di 6 uomini e 2 donne, con il sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, crack e hashish.