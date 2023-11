Malamovida a Roma, chiuso locale vicino La Sapienza: vendeva cocktail alcol ai minorenni

La Polizia di Stato ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza per un locale di somministrazione di alimenti e bevande situato nei pressi dell’Università “La Sapienza” di Roma, nelle operazioni anti-malamovida. Il provvedimento è stato adottato in seguito alle attività svolte dagli agenti del commissariato Porta Pia, mirate a risolvere le problematiche di degrado e sicurezza in viale Ippocrate, una delle zone più animate della vita notturna romana.

Malamovida a Roma: chiuso locale perchè vendeva alcol ai minorenni

Il locale in questione è stato oggetto di numerosi controlli, inclusi servizi straordinari, che hanno portato all’ispezione di diversi esercizi commerciali della zona. Questo particolare locale è stato multato più volte per violazioni al regolamento di Polizia Urbana, risultando infine nella sospensione della licenza. Nel mese scorso, ulteriori controlli hanno portato a contestazioni di trasgressioni amministrative, con una multa totale di quasi 7000 euro.

Il locale che vendeva superalcolici ai minorenni a Roma

Durante le attività di controllo, è emerso che l’addetto alla mescita aveva somministrato bevande superalcoliche di tipo cocktail a due minori di 16 anni e a un minore di 14 anni, risultando deferito all’Autorità Giudiziaria. Il Questore di Roma, basandosi sulle risultanze investigative del commissariato Porta Pia, ha emesso il provvedimento di chiusura del locale per 15 giorni, conformemente all’articolo 100 del TULPS. Gli agenti del commissariato hanno dato esecuzione al provvedimento affiggendo un cartello sulla porta del locale con la dicitura “Chiuso con provvedimento del Questore di Roma”.

La reazione dei residenti della zona

Il provvedimento è stato accolto con soddisfazione dai residenti e dagli studenti della zona, che da tempo lamentavano il degrado e l’incolumità pubblica causati dal locale. La Polizia di Stato ha ribadito la propria determinazione a intervenire in modo deciso per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole.