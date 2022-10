Raptus a Roma: ruba un coltello da un ristorante e assale i clienti

Roma. I weekend della Capitale, e la relativa movida, sono sempre caratterizzati da un certo margine di violenza, tanto che la cronaca degli ultimi tempi l’ha ribattezzata con un epiteto poco felice per la reputazione della città: Malamovida. E ogni volta, l’appellativo non si smentisce mai. Anche negli ultimi giorni appena trascorsi.

Brandisce un coltello e aggredisce clienti

Nella serata di sabato scorso, infatti, un uomo particolarmente furibondo ha afferrato all’improvviso un coltello da un tavolino di proprietà di un locale in Via San Francesco a Ripa. Una volta arraffata l’arma, ecco che il soggetto ha iniziato con particolare concitazione a minacciare i ristoratori e i clienti che in quel momento avevano deciso di godersi il loro fine settimana all’insegna della tranquillità. Alla vista dell’uomo, che brandiva l’arma bianca, ovviamente, è scattato il fuggi fuggi generale, che ha creato scompiglio e confusione nella zona. I malcapitati che hanno avuto la sfortuna di assistere alla scena, hanno seriamente temuto per la loro incolumità: i minuti sono sembrati interminabili, e la paura è arrivata alla stelle. Per fortuna, però, alcuni agenti in borghese del Commissariato Trastevere si trovavano da quelle parti e sono stati inevitabilmente attratti dalla confusione in corso. La cosa, però, non è stata di certo facile, perché sono riusciti a fermarlo solamente alla fine di una violenza colluttazione. Il soggetto è stato arrestato per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale, si tratta di un uomo, straniero, di 27 anni. Le ragioni del suo repentino scatto d’ira sono ancora ignote.