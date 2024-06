Malore al parco acquatico, elisoccorsa bambina di 11 anni: è gravissima

Grave malore per una bambina in un parco acquatico di Inzago: la piccola trasportata in arresto cardiaco all’ospedale di Bergamo

Ore di apprensione per una bambina di Inzago, nella Provincia di Milano. La bimba si stava divertendo in piscina, quando è stata colta da un improvviso malore. Subito soccorsa dal bagnino e gli altri ospiti della struttura, le condizioni della ragazza sono parse subito gravissime. Rianimata al bordo della piscina, la giovane è stata poi trasportata in condizioni critiche presso un ospedale attrezzato di Bergamo.

Bambina ha un malore al parco acquatico di Inzago

La bambina si trovava al parco acquatico della provincia milanese, quando nella mattina è stata colta dal malore. Le motivazioni del malessere sono ancora da accertare, con la ragazza che probabilmente si trovava fuori dall’acqua al momento dell’arresto cardiaco: lo svenimento, come lasciano intuire alcune testimonianze riprese da Ansa, avrebbero fatto cadere la ragazza di 11 anni dentro l’acqua e priva di sensi.

Il salvataggio della ragazza nella Provincia di Milano

Per salvare la vita della ragazza, è stato cruciale l’intervento del bagnino. Accortosi subito della ragazza in pericolo, si è tuffato in acqua per riprendere la ragazza svenuta e portarla a bordo piscina. L’assistente di salvataggio ha iniziato subito le manovre di rianimazione, accortosi come il cuore della ragazza era andato in arresto e lei non respirava. Manovre poi proseguite dai paramedici intervenuti all’interno del parco acquatico.

Il malore della giovane si è verificato all’interno del resort Aquaneva, dove sono arrivati i soccorsi per salvare la vita alla bambina. Per la gravità della situazione, i paramedici hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso. La bambina è stata trasportata presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, coi medici che hanno proseguito le manovre di rianimazione anche sull’elicottero. Sul posto, i Carabinieri in collaborazione con la Polizia Locale hanno aperto un’indagine per capire cosa sia accaduto alla ragazza. Saranno cruciali le prossime ore per valutare lo stato di salute dell’11enne: la giovane non ha ripreso mai i sensi dal momento dell’incidente.