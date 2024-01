Maltempo a Roma: arriva la pioggia, ma salgono le temperature

Cieli cupi, con precipitazioni ma temperatura in salita. Finisce il gelo a Roma e nel Lazio, ma l’umidità non accenna ancora a lasciarci.

Venti umidi, pioggia e temperature in lieve aumento per la seconda metà di gennaio a Roma. Da lunedì 15 gennaio i cieli della Capitale rimarranno coperti, con precipitazioni sparse e ancora nubi sulla città e nel Lazio. Si respira ancora una profonda stagione invernale, appesantita dal maltempo e dal grigiore.

Meteo a Roma: temperature instabili, freddo e umidità persistono

Armati ancora di piumini, impermeabili e sciarpe, le temperature invernali permangono ancora nella Capitale. Ci sarà un lieve aumento ma il meteo segnerà sempre tra i 15 e 16° gradi massimi, con qualche nebbia mattutina sulle vallate appenniniche e precipitazioni lievi ma di carattere sparso. In sostanza assisteremo a un’alternarsi di timidi raggi di sole e di deboli pioggerelle da lunedì 15 fino a mercoledì 17, con un tira e molla metereologico che ancora non anticipa accenni di primavera in vista.

Lunedì 15 gennaio secondo Meteo.it i venti saranno moderati da Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 15km/h, correnti moderate da Ovest-Sud-Ovest per il resto della giornata con un’intensità di circa 15km/h. L’intensità solare più alta sarà intorno alle ore 12. Martedì 16 gennaio invece avremo a Roma una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, con una minima di 9°C e massima 15°C. In particolare avremo tempo molto nuvoloso o coperto al mattino, con nuvolosità sparse durante il resto della giornata. Infine mercoledì 17 gennaio la giornata sarà caratterizzata da variabilità con piovaschi e schiarite, con temperature minime sui 12°C, massime sui 16°C. Nel dettaglio: il tempo sarà molto nuvoloso o coperto al mattino, con pioggia debole e schiarite al pomeriggio, pioggia anche abbondante alla sera.

Nel pomeriggio di lunedì 15 gennaio a Roma sono previsti rasserenamenti, con temperature leggermente in calo verso sera, in città oscilleranno tra minime di 11 e massime di 15 gradi, con un vento che soffierà moderato. Quanto al Lazio invece, le previsioni sono più instabili, con piogge deboli in provincia alternate a schiarite momentanee. Temperature più rigide nei capoluoghi laziali, con 10-13 gradi a Frosinone, tra 10 e 16 gradi a Latina, tra 8 e 11 gradi a Rieti tra 6 e 13 gradi a Viterbo.